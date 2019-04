Az AI nemcsak tudja, hogy mit lát, hanem ismeri is

Elég csak célozni és ellőni azt a körülbelül 25 000 szelfit és a még ennél is lényegesen több képet – amelyet egy ember átlagosan élete során készít –, hogy mesteri fotókat kapjunk a mesterséges intelligencia támogatásával.

Egyre fontosabb szerepet tölt be az életünkben a vizuális történetmesélés, így az okostelefon márkák – köztük a Honor is – egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kamerák fejlesztésekbe.

Bármelyik kamera képes arra, hogy rögzítse, ami elé kerül, a mesterséges intelligencia megjelenése viszont azt is jelenti, hogy a kamerák értik, amit látnak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a telefon szeme és az agya összeköttetésben áll egymással.

„A mesterséges intelligencia és a neurális hálózatok képessége arra, hogy azonosítsák a jelenetet, lehetőséget teremt arra, hogy a lehető legjobb fotó készüljön még akkor is, ha a felhasználó csak céloz és ellövi a képet”

– fejtegeti az AI jelentőségét Simon Forrest, a Futuresource Consulting vezető technológiai elemzője.

„Meggyőződésem, hogy a felhasználók a legújabb telefonokkal észreveszik a jobb képminőséget, miközben a technológia szépsége az, hogy nem kell érteniük, hogyan működik. Az okostelefongyártók tekintetében a kameramegoldások jelentik a legnagyobb különbséget, ezért jelentős erőforrásokat csoportosítanak innovációra”

– emeli ki Forrest.

A ma embere átlagosan 25 000 szelfit készít élete során, emiatt a gyártók jelentős összeget költenek a minél jobb minőségű előlapi kamerák fejlesztésére is. Ez egyaránt jelent hardveres és szoftveres fejlesztést, a mesterséges intelligenciával támogatott mobilkamerák a tükörreflexes fényképezőkhöz a megszólalásig hasonlító eredményességgel képesek elmosni a hátteret, ezzel is kiemelve a témát. A különféle képjavító algoritmusok mellett viszont számos más szempontból is megváltoztatja az életünket a mesterséges intelligencia: a jelenetfelismerésen túl konkrét objektumokat, így híres épületeket, hidakat, vagy festményeket, szobrokat is egyre nagyobb számban ismer fel a telefon, ennek köszönhetően pedig könnyebb a tájékozódás, rengeteg információhoz juthatunk arról, amit látunk, ez jelentős lépés a világ felfedezésében.

A Honor View20 például anélkül optimalizálja a beállításokat, hogy a felhasználónak bármit is állítania kellene. Egy szemvillantás alatt ismer fel több mint 1500 tárgyat, a folyamatos tanulás során pedig ez a szám egyre csak növekszik.

Az AI hatása nem merül ki a felhasználói élmény javításában. Az Economist Intelligence Unit (EIU), a Honor megrendelésére készített 2018-as riportja szerint a mesterséges intelligencia felgyorsítja az anyagtudományokat és segít a tudósoknak, hogy minden korábbinál gyorsabban fedezzenek fel új vegyületeket. A kutatásban megkérdezett szakemberek hisznek abban, hogy a hajlítható telefonok már 2020-ra elterjedhetnek a fentiek eredményeképp.