Feltekerhető tévét és moduláris hűtőt is díjaztak a 2019-es Red Dot Awardson

Ezúttal 29 modell formatervét díjazták, amelyből kettő — a világ első feltekerhető tévéje, az LG SIGNATURE OLED TV R és az LG SIGNATURE alulfagyasztós hűtő — kategóriájának élén végzett, a legjobb dizájnnak kijáró Best of Best elismeréssel.

A Red Dot az egyik legrégebbi, legnagyobb elismerésnek örvendő iparági dizájnmegmérettetés a világon, ahová az idén 55 országból több mint 5500 terméket neveztek be.

A bemutatásakor a CES 2019 legjobb tévéjének járó díjat is besöprő LG SIGNATURE OLED TV R különlegessége, hogy az OLED technológia által nyújtott páratlan képminőséget ötvözi azzal a tulajdonsággal, hogy amikor a készülék nincs használatban, a képernyő teljes egészében felcsévélve a televízió lapos, hasáb formájú, szálcsiszolt alumínium talapzatában rejtőzik, amelyben egyébként megtalálhatóak a dán Kvadrat által tervezett, minőségi gyapjúval borított hangszórók is. A kikapcsolt (Zero View) és a bekapcsolt (Full View) állapot közötti Line View módban a képernyőből csak egy sáv látszik, ahol a pontos idő vagy időjárási információk jeleníthetők meg.

A konyhai berendezések között luxusszínvonalat képviselő LG SIGNATURE alulfagyasztós hűtőszekrény többek közt amiatt végzett a Red Dot Awards kategóriájának élén, hogy a készüléken elhelyezett 29 hüvelykes LCD képernyő két koppintásra átlátszóvá válik, így az ajtó kinyitása nélkül tekinthető meg a hűtő tartalma. Ez a megoldás nem csak a kényelmet, de az energiatakarékosságot is szolgálja, hiszen mivel a hűtő tartalmának átnézéséhez nem kell mindig kinyitni az ajtót, kevesebb hideg levegő szökik ki a készülék belsejéből. A hűtő további különlegessége a modularitás: a készülék felső részét úgy tervezték meg, hogy kicserélhető legyen a később piacra kerülő LG SIGNATURE borhűtővel is.

A zsűri értékelésében kiemelte, hogy a “technológia és dizájn hiánytalan kombinációját” megvalósító LG SIGNATURE OLED TV R “új felhasználási lehetőségeket teremt”, míg az LG SIGNATURE alulfagyasztós hűtőszekrény amellett, hogy funkcionális és könnyen használható, formaterve is “meggyőző harmóniát” sugároz. A két csúcskategóriás LG SIGNATURE készüléket a közelmúltban a müncheni iF Design Awardon is díjazták.

A két LG SIGNATURE készülék Best of the Best díja mellett további 27 LG termék — köztük több OLED televízió (az Z9, E9 és a C9 modellek), a prémium kategóriás AJ7 hangsugárzó, a SIGNATURE SUITE sütő és egy LG Gram laptop (17Z990 modell) — érdemelt elismerést a termékdizájn kategóriában.