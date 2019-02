Samsung napot tartunk: Íme a legújabb kiegészítők, kütyük, okosórák

A Samsung viselhető okoseszköz portfóliója a Galaxy Watch Active okosórával, Galaxy Fit/Galaxy Fit e okoskarkötővel és a Galaxy Buds vezeték nélküli fülhallgatóval bővül. Az új eszközök kényelmesebbé, stílusosabbá és szórakoztatóbbá teszik a wellness-célok elérését, és felveszik a ritmust a legkülönbözőbb igényekkel: egyaránt kínálnak megoldást azoknak, akik kiegyensúlyozottabb életet keresnek, és azoknak, akik extra motivációval kívánják tovább javítani sportteljesítményüket.

„A fogyasztók számára egyre fontosabb az általános értelemben vett magas életminőség, ezért olyan viselhető eszközöket keresnek, amelyek lehetővé teszik az aktív és kiegyensúlyozott mindennapok elérését. Mindenkinek megvan a saját módja a célok elérésére. Új viselhető eszközeink illeszkednek az egyedi igényekhez és rutinokhoz, így tökéletes társat jelentenek a mindennapi edzésben, feladatokban.”

– mondta DJ Koh, a Samsung Electronics IT és mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke.

Galaxy Watch Active: a stílus és a sport találkozása

A Galaxy Watch Active okosórát az olyan egészségtudatos felhasználók számára tervezték, akiknek a stílus is fontos. Az új Galaxy Watch Active vékony, minimalista kialakítással, könnyű kezelhetőséggel és a Galaxy Watch prémium funkcióival érkezik, így hozzásegíti a felhasználókat a kiegyensúlyozott élet megteremtéséhez. A vásárlók a saját ízlésüknek megfelelő óralappal és legkülönbözőbb színekben elérhető pánttal szabhatják személyre az új Galaxy Watch Active okosórát.

A wellness több mint a teljesítmény nyomon követése. A Galaxy Watch Active tervezői az egészséges életmód holisztikus megközelítését vették alapul munkájuk során. Az eszköz így a sportteljesítmény mellett az alvásperiódusokat, a stressz-szintet és az egészség más legfontosabb mutatóit is követi, így támogatja a felhasználókat a teljes, kiegyensúlyozott élet elérésében. A Galaxy Watch Active a Galaxy-örökség legjavát ötvözi a továbbfejlesztett fitnesz- és egészségfunkciókkal.

Vérnyomás-monitorozás: A Galaxy viselhető eszközsorozatának új tagjaként a Galaxy Watch Active még okosabb vérnyomás-követést nyújt, közvetlenül a csuklón méri az értékeket. A San Franciscó-i University of California (UCSF) egyetemmel közösen, kifejezetten a Galaxy Watch Active felhasználóinak fejlesztett My BP Lab alkalmazással a felhasználók még egyszerűbben és hatékonyabban követhetik vérnyomásukat és egészségüket.

A stressz-szint mérése és kezelése a Galaxy Watch Active stresszkövetőjével most még egyszerűbb és kényelmesebb. A stressz widgetből mostantól közvetlenül indítható a légzőgyakorlatokat támogató alkalmazás, így az egyensúly megtalálása most könnyebb, mint valaha. Egyszerű teljesítménykövetés: A Galaxy Watch Active automatikusan felismeri a legkülönbözőbb mozgásformákat, legyen szó futásról, biciklizésről, evezésről vagy dinamikus edzőtermi erősítésről. 39 mozgásforma közül manuálisan is válaszhatnak a felhasználók, illetve napi célokat is beállíthatnak, hogy még hatékonyabban figyelemmel követhessék a fejlődést.

A Galaxy Watch Active még színesebbé teszi a felhasználók életét, és a Galaxy-ökoszisztéma zökkenőmentes integrációjával kibővíti a csatlakoztatott élményt. A Galaxy Watch Active kompatibilis az Android és az iOS rendszerekkel, és lehetővé teszi a valós idejű edzői segítséget, a beltéri és kültéri tevékenységkövetést, valamint olyan népszerű külső alkalmazásokkal is kompatibilis, mint például az Under Armour, a Spotify és a Strava. A Galaxy Watch Active okosórát a Bixby-n keresztül hangvezérléssel is irányíthatják a felhasználók, így hívásokat kezdeményezhetnek vagy üzeneteket küldhetnek anélkül, hogy kezükbe kellene venniük a telefonjukat.

Galaxy Fit és Galaxy Fit e: a mindennapi edzés tökéletes kiegészítője

A Galaxy Fit és a Galaxy Fit e okoskarkötőket a fitnesz rajongóinak tervezték, legyen szó akár alkalmi futókról vagy éppen professzionális sportolókról, az eszközök az aktív életstílust támogatják. A Galaxy Fit és a Galaxy Fit e eszközöket a vékony, könnyű kialakításnak köszönhetően egész héten át kényelmesen viselhetik a felhasználók.

A vékony és divatos Galaxy Fit és Galaxy Fit e intuitív és egyszerű kezelhetőséget kínálnak és automatikusan nyomon követik a felhasználó sporttevékenységét sétálás, futás, kerékpározás, evezés, edzőtermi erősítés vagy akár elliptikus tréner használata közben. Az okostelefonokon megtalálható Samsung Health alkalmazásban több mint 90 különböző mozgásforma közül válaszhatjuk ki a megfelelőt, amelyet a Galaxy Fit / Galaxy Fit e automatikusan követ majd az edzés során. A továbbfejlesztett alvásfigyelő és az intelligens stressz-szintmérőnek köszönhetően a felhasználók bármikor megbizonyosodhatnak arról, hogy a jó úton járnak-e a kiegyensúlyozott élet eléréséhez.

A Galaxy Fit és a Galaxy Fit e okoskarkötőket az intuitív kezelői felületnek köszönhetően sportolás közben is könnyen kezelhetik a felhasználók. Az okostelefonnal szinkronizált sportkarkötők a telefonon megtalálható időjárás, naptár vagy ébresztő alkalmazást is elérhetővé teszik, illetve segítségükkel a telefon használata nélkül is fogadhatunk hívásokat, értesítéséket. Egy másik időzónába történő utazás esetében a Galaxy Fit automatikusan mutatja mindkét időzóna aktuális idejét, hogy a felhasználó könnyebben betarthassa napirendjét. A készülékek 5 ATM vízállósággal rendelkeznek, így a zuhanyzás mellett és akár az úszás közben is a felhasználókkal tarthatnak.

Galaxy Buds: fülhallgató a mindennapi sporthoz

A Galaxy Buds a tökéletes vezeték nélküli fülhallgató azok számára, akik sportolás közben is a zökkenőmentes csatlakozást részesítik előnyben. Kényelmes kialakításával, könnyű vezérelhetőségével, tiszta hangzásával és kompakt méretével a Galaxy Buds a mindennapok tökéletes kiegészítője.

A Galaxy Buds az AKG hangzásvilágának köszönhetően magas minőségű audioélményt nyújt. A továbbfejlesztett Ambient Sound technológia segítségével a felhasználók akkor is jól hallhatják közvetlen környezetüket, ha éppen zenét hallgatnak vagy hívásokat intéznek.

A Galaxy Buds Adaptive Dual Microphone technológiával, mindkét fülhallgató esetében egy-egy belső és külső mikrofonnal érkezik, így a hívott fél csendes és hangos környezetben egyaránt könnyen és tisztán értheti a felhasználók beszédét.

A Galaxy Buds egész nap tartja a lépést a felhasználóval: akár hat órányi Bluetooth streaminget és öt órányi beszélgetést tesz lehetővé. A fülhallgató tokja akár plusz hét órányi[6] töltést biztosít, egyetlen 15 perces gyorstöltéssel pedig akár plusz 1,7 órán keresztül használhatjuk az eszközt. A Vezeték Nélküli Töltésmegosztással és az eszközök közötti energiamegosztással a Galaxy Buds a Galaxy S10-zel, a legújabb Samsung okostelefonnal is tölthető.

A legújabb Samsung mobileszközök segítségével a Galaxy Buds fülhallgatót a Bixby-vel is szinkronizálhatjuk, így az intelligens asszisztenst a felhasználók anélkül aktiválhatják, hogy telefonjukat kézbe kellene venniük: hangvezérléssel kezdeményezhetnek hívásokat, küldhetnek üzeneteket vagy ellenőrizhetik az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A Galaxy Watch Active, és a Galaxy Buds eszközök Magyarországon várhatóan március végétől, a Galaxy Fit e várhatóan 2019. áprilistól és a Galaxy Fit várhatóan 2019. májustól érhetők el 79.990, 48.990, 12.990 és 29.990 forintos ajánlott fogyasztói áron.

