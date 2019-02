Futóknak fejlesztett okoskarkötőt a Honor, megérkezett a Honor Band 4 Running

A vezető okostelefon e-brand, a Honor bemutatta legújabb fitneszkiegészítőjét, a Honor Band 4 Running változatát. A kifejezetten sportoláshoz tervezett eszköz csuklón és lábon is hordható, ehhez kényelmes és jól állítható szíj, illetve a cipőfűzőbe fűzhető bölcső is jár.

A Honor által kifejlesztett futásfigyelő algoritmus és az új, hattengelyes érzékelő segítségével a lábra szerelt Honor Band 4 Running a futás távolságát 95 százalék feletti pontossággal képes meghatározni. A lábak mozgási mintázata, a földetérési idők, a lépésszám, a lépéstávolság, illetve az everzió mértéke és a fordulási szög is meghatározásra kerül, így a felhasználó teljeskörű képet kaphat az edzéseredményekről, illetve gyorsabban fejlődhet, csökkentve az edzés közben elszenvedett sérülések lehetőségét.

A Honor Band 4 Running 0,5 hüvelykes OLED kijelzőt is kapott, mely vakító napsütés mellett is jól olvasható. A napi aktivitásfigyelés és monitorozás mellett a bejövő hívásokról is azonnal értesülhet a felhasználó, illetve az üzenetekről is tájékoztat az eszköz. A vezérlés egyszerű és intuitív, az érintésérzékeny felületen gyerekjáték a navigálás. Emellett a Honor Band 4 Running támogatja a mozgásvezérlést is, a csukló felemelésével bekapcsolható a kijelző, a funkciók között pedig a csukló forgatásával is lehet váltani.

A nagy teljesítményű, mégis alacsony fogyasztású processzornak köszönhetően a Honor Band 4 Running készenléti állapotban akár 21 napig is bírja egyetlen töltéssel, míg rendszeres használat mellett akár két hétig sem lesz szükség a töltőre. A felhasználó szinte teljesen megfeledkezhet arról, hogy a Honor Band 4 Running fitneszkarkötőt viseli, hiszen a jól szellőző, TPU alapú szíj a központi egységgel együtt is csak 17 gramm, és nem kell félteni a víztől sem, hiszen 50 méterig vízálló.

A Honor Band 4 Running divatos, zöld és piros színben érhető el február 6-tól, ajánlott bruttó fogyasztói ára pedig 9 990 forint. A készülék egyelőre az Extreme Digital és az eMAG kínálatában található meg, de február második felétől az Euronicsnál és a Media Marktnál is megvásárolható lesz.