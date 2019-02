40 000 lumen fényerővel szolgál a Canon új lézeres 4K projektora.

A nagy fényerejű 4K DLP lézeres LX-4K3500Z projektor számos cserélhető lencsével kompatibilis, és különféle helyszíneken és kihívást jelentő környezetekben használható, így tökéletes bérbeadáshoz és színpadi használatra egyaránt. Nagy felbontású 4K képeket képes vetíteni 40 000 lumen fényerővel, és olyan kiemelt teljesítményű optikai rendszert nyújt, amely nagy termekben is élvezetes látványt biztosít.

Erőteljes és pontos optikai technológia

A 10 bites színfeldolgozásnak és a DCI-P3 színtéren 1 milliárd szín megjelenítésének köszönhetően az LX-4K3500Z életteli és színhű vetítést tesz lehetővé bármilyen további szűrő használata nélkül. A két színes fényforrást és foszfortárcsát tartalmazó lézeres optikai rendszere széles színskálát képes megjeleníteni a natív 4K videóforrásokban, így szinte azt érezhetjük, hogy mi is benne vagyunk a képben. A 3-chipes DLP, a HDR és a 30 000:1 dinamikus kontrasztarány élénk színeket és mélyebb feketéket eredményez, mindezt színbontás nélkül, ezáltal tökéletesen visszaadja az eredeti látványt. A még nagyobb rugalmasság és kiváló optikai jellemzők érdekében az LX-4K3500Z hét különböző objektívvel használható, amelyek 2 és 176 méter közötti távolságból kiváló minőségű vetítést kínálnak a 100 – 1000” méretű képernyőkön.

A Canon eddigi legnagyobb fényerejű projektoraként az LX-4K3500Z két színes lézeres fényforrással rendelkezik, amelyek 40 000 lument biztosítanak. Négy különböző lézerfény-kimeneti módot kínál, ideértve az állandó fényerőt és a kézi beállítást, amely 1% -os léptékkel állítható 30% és 100% között, ezzel hosszabb élettartamot és nagyobb szintű fénykibocsátás-szabályozást garantál. A három 1,38″-os DLP panelt használó LX-4K3500Z projektorra hihetetlenül részletgazdag és precíz vetítés jellemző. Natív 4K felbontása, 4096 x 2160, azaz összesen 8 847 360 képpontos kimenete kiválóan alkalmassá teszi sportesemények nyilvános közvetítésére, bérbeadásra és színpadi vetítésre egyaránt. A 4K felbontású tartalmak hű megjelenítése érdekében az LX-4K3500Z projektor számos választható 4K képmóddal rendelkezik: többek között az egészségügyi oktatáshoz és nagy orvosi konferenciákhoz szükséges szürkeskála-megjelenítésre szolgáló DICOM sim képmód.

Rugalmas üzembe helyezésre tervezve

Mivel az LX-4K3500Z bármilyen 360 fokos elrendezésben felszerelhető és portré módban is használható, szinte bármilyen térben üzembe lehet helyezni. Előadótermekben is ideális, hiszen négy sarokponton alapuló trapéztorzítás-korrekcióra, sarokállításra és a geometriai torzítás kiküszöbölésére alkalmas szoftvert alkalmaz az egyenetlen felületekre, például sarkokra vagy ívelt falakra vetítéskor jellemző torzítás kiküszöböléséhez. A beépített edge-blending funkció a pixelek pozíciójának korrigálásával gyönyörű, egybeolvadt képeket és pontos vetítést ad, ennek köszönhetően a projektor kiválóan alkalmas több projektort használó, nagyméretű kreatív installációkhoz. A rendszerintegrátorok a projektor megdöntése vagy áthelyezése nélkül is könnyen beállíthatják a kép pozícióját, mivel az összes nem rögzített lencse motoros eltolást, zoomolást és fókuszállítást biztosít, és a lencsék memóriájából könnyen visszahívhatók az egyes lencsebeállítások.

Könnyű kezelés és karbantartás, sokféle csatlakozási lehetőség

Az LX-4K3500Z optikai egysége és fényforrása védett a por ellen[1], a kombinált víz-levegő keringtető hűtőrendszer pedig támogatja a megbízható vetítést. A lencseegység és a projektortest közötti térben alkalmazott egymásba fonódó fésűs szerkezet megakadályozza, hogy a por bejusson a készülékbe a lencsén keresztül. A porálló kialakításnak köszönhetően a projektor még olyan környezetben is képes tartós használatra, ahol a por könnyen felhalmozódik, így akár fixen is telepíthető például előadótermekbe, arénákba. A lézeres fényforrás és a szűrőmentes kivitel 20 000 órás élettartamot biztosít normál üzemmódban, és ehhez minimális karbantartás és lámpacsere szükséges. Az egyszerű telepítés és a kiterjedt hálózati csatlakoztatás és vezérlés a csatlakozási lehetőségek széles skáláját kínálja, beleértve a HDMI, DP, 3GHD / SDI, + HDBaseT, RS232C és LAN bemeneteket.

Az LX-4K3500Z projektor Európában először az ISE 2019 kiállításon bizonyíthatja 4K iránti elkötelezettségét a Canon standján (1. csarnok, N-30-as stand).

LX-4K3500Z főbb tulajdonságok: