Még nem késő elindulni: A téli kirándulás sokkal nagyobb élmény a Mio-val

Ha már unjuk a tévé és mozi párosítást szabadidőnk eltöltésére, ideje felfedezni Magyarország téli kirándulóhelyeit, hogy ne szürke és unalmas legyen a tél, hanem sokszínű és izgalmas. A profi navigációkat és autós kamerákat gyártó Mio most ad nektek pár tippet, hogy merre induljatok el és mire figyeljetek, mielőtt nekivágtok a kalandnak.

Indulás előtt – a digitális útitárs

Mielőtt kocsiba ülünk, figyeljünk a következőkre: szélsőséges időben ne induljunk el, váltsunk jó minőségű téli gumira, legyen nálunk hólánc, jégoldó, a műszaki ellenőrzést idejében végeztessük el szakemberrel. Már csak egy Mio fedélzeti kamera hiányzik és indulhat is a kaland!

Miért vigyük magunkkal? A fedélzeti kamerákról ma már szinte mindenki tudja, hogy vigyáz ránk, mert rögzíti az autó körüli eseményeket, így akár egy esetleges balesetnél bizonyítékként szolgál, hogy ki vagy mi volt a felelős. Míg ez a funkció valóban komoly előnye a kütyünek, arról se feledkezzünk meg, hogy milyen kényelmes, hogy nem kell a telefonunk után kapkodni, amikor valami váratlan szépség, vagy látnivaló tűnik fel utunkon. A Mio fedélzeti kamerák, a fenti előnyök mellett, navigálnak, figyelmeztetnek az esetleges forgalmi rend változásokra, tehát bármelyik tökéletes útitársunk lesz a téli csavargás során. Indulhatunk?

TÉLI KIRÁNDULÁSOK – 4 ÉV ELEJI ÚTI CÉL A MIO-TÓL

Miskolc, Lillafüred és környéke

Miskolc és környékének téli csodáitól az elmúlt hetekben szinte zengett a közösségi háló. Akik ezt az Észak-Kelet irányt választják, azoknak kihagyhatatlan állomás Lillafüred. A befagyott vízeséstől kezdve, a téli tájakon kacskaringózó Zúzmara Expressz kisvonaton át, a belvárosi jégpályáig itt mindenki megtalálja a számára megfelelő időtöltést. Fedezzétek fel ezeket a helyeket a Mio MiVue Drive 65 LM beépített kamerával ellátott navigációs rendszer társaságában, ami a legjobb útvonalat ajánlja a célállomásra, sebességkorlátozásokról is tájékoztatást nyújt és még a parkolásnál is segítségetekre lesz.

Sárospatak, Megyer-hegyi tengerszem

A nyáron közkedvelt kirándulóhely egész évben látogatható, fantasztikus téli természeti jelenségeket figyelhettek meg, miközben bejárjátok a tanösvényt. Autóval körülbelül 2 órát vesz igénybe az út Budapestről, amely idő alatt számíthatsz a Mio MiVue 752 WIFI Dual-ra, ami rögzíti a jármű előtt és mögött lévő eseményeket, hogy nyugalomban utazhassatok. Bónusz, hogy nem maradtok le egy jó pillanatról sem az út alatt, hiszen a készülék WIFI és Mobile funkciójának köszönhetően a felvételekből készült fotók HD minőségben továbbíthatók akár közösségi média felületekre is.

Téli Balaton

Szép tavunk egyre jobban levetkőzi a szezonális jellegét. Ha befagy télen, ha nem, akkor is rengeteg szuper program közül választhatunk. A szigligeti téli strand korcsolyapályával, forralt borral, szaunával és téli csobbanással várja látogatóit. Az Északi-part éttermeinek és cukrászdáinak zöme már szinte egész évben nyitva van és a Déli-parton is lehet válogatni a programokból. Azonban az ördög még ezeken az idilli helyeken sem alszik és a térfigyelő kamerák is ritkábban fellelhetők bizonyos szakaszokon, mint a nagyvárosokban. Parkoló üzemmóddal ellátott Mio MiVue fedélzeti kameránk, mint egy őrangyal figyeli az autónkat és tiszta felvételt készít távollétünkben a kocsink körül történő eseményekről, amit bármikor vissza tudunk nézni.

Sopron és a Lővérek

Sopron nagyjából mindenre ideális; városnézős, wellnessezős, kirándulós programok sokaságából lehet választani. Érdemes ellátogatni a Lővérek irányába is; varázslatos mini-birodalom ez, melyet az osztrák Alpok és a soproni hegyek fognak közre. Jó észben tartani viszont, hogy Sopront megközelítő utak gyakran túlzsúfoltak, vagy gyengén karbantartottak. A Mio MiVue 792 WIFI Pro segítségével könnyen visszakövethetjük, hogy ki felelt egy kialakult helyzetért vagy egy véletlen balesetért.

