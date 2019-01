CES 2019: A Samsung bemutatja a csatlakoztatott életmód vízióját

A 2019-es Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (Consumer Electronics Show, CES) a vállalat a mesterséges intelligencia alapú robotplatformját is bemutatta, amely a hétköznapokat teszi még gördülékenyebbé, így például az idősödő népesség számára nyújt segítséget a mindennapi egészségügyi rutin elvégzésében.

“A Samsung 2019-ben ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Az elmúlt öt évtizedben elkötelezettek voltunk az iránt, hogy jelentős újításokat hozzunk a felhasználók számára. Idén még egy szintet lépünk: piacvezető szerepünk nyújtotta lehetőségekből a legtöbbet hozzuk ki, és megvalósítjuk a csatlakoztatott életmódról alkotott víziónkat.”

– mondta el HS Kim, a Samsung Electronics Fogyasztói elektronikai üzletágának elnök-vezérigazgatója.

Az IoT, az 5G és az MI elhozza az összekapcsolt, intelligens termékek korát

A csatlakoztatott életmód az IoT, az 5G, valamint a MI által teremtett ökoszisztémára és az ennek köszönhető zavartalan felhasználói élményre épül. A Samsung a CES-en ismertette, hogy a legújabb intelligens megoldásai milyen innovációkat hoznak el a teljes termékportfólió számára.

A SmartThings applikáció egységesítése és a SmartThings Cloud bevezetése óta a SmartThings ökoszisztéma még átfogóbb lett. A regisztrált felhasználók száma 220 százalékkal, az applikáció letöltéseinek száma pedig 61 százalékkal nőtt. Mindemellett az ökoszisztémában résztvevő partnerek száma is 44 százalékkal emelkedett. Mára a felhasználók a SmartThings-élményt olyan élen járó márkák termékein keresztül tapasztalhatják meg, mint az Amazon, Google, Bose, Sylvania és Plume.

A Samsung a telekommunikációs piac egyik vezető szereplőjeként elkötelezett az iránt, hogy az 5G hálózatban rejlő lehetőségeket minél több vásárlóhoz eljuttassa. Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet adatai szerint a vállalat az elsőszámú szabadalmi tulajdonos, hiszen 2018 novembere óta több mint 2000 5G szabadalmat regisztráltak. Emellett a Samsung a világ első cége, amely megkapta az FCC jóváhagyását egy kereskedelmi forgalomba szánt 5G eszközre. A vállalat a főbb amerikai szolgáltatóknál és Koreában is mindhárom mobilszolgáltatónál forgalomba hozta az otthoni és mobil 5G hálózatot, emellett kísérleteket folytat Európában és Ázsiában. A Samsung célja, hogy az 5G teljesítményt széleskörben is elérhetővé tegye, így várhatóan 2019 első felében 5G-s okostelefont mutat be.

A Samsung szerint a mesterséges intelligencia akkor a leghasznosabb, ha összetett világunkat egyszerűbbé teszi. Ennek érdekében a vállalat hét globális mesterséges intelligencia központot hozott létre, és termékeiben, valamint szolgáltatásaiban is egyedülálló technológiákat alkalmaz. Emellett pedig a Samsung NEXT és a Samsung Stratégiai és Innovációs Központ (SSIC) több mint 20 mesterséges intelligenciával foglalkozó startupba fektetett be az elmúlt öt évben.

Újgenerációs élmények 2019-ben a Samsungtól

A Samsung a jövőben is innovatív megoldásokkal könnyíti meg a hétköznapokat és még inkább személyre szabott, egyedi élményekkel gazdagítja a felhasználók életét.

Szórakozás:

A Samsung az idei CES-en mutatta be az eddigi legnagyobb, 98 colos 8K QLED televízióját, amellyel a 65, 75, 82 és 85 colos modellekből álló 2019-es kínálatát egészíti ki. A 2019-es 8K sorozat a Quantum Processor 8K chipnek köszönhetően a lehető legjobb QLED képminőséget, dizájnt és okos megoldásokat nyújtja, a lenyűgöző 8K felbontás pedig mostantól még több méretben érhető el. A felhasználó a tartalmakat nézheti akár streaming szolgáltatáson vagy set-top box-on keresztül, valamint HDMI kábel vagy USB eszköz segítségével, a Samsung szabadalmazott Mesterséges Intelligencia alapú technológiája az eredeti felbontástól függetlenül felismer és feljavít bármilyen tartalmat, hogy az a kristálytiszta 8K minőséget közelítse meg. A QLED 8K a Samsung eddigi legokosabb és legerősebb TV-je.

2019-ben a Samsung Smart TV-k még több lehetőséget biztosítanak a tartalom kereséshez és még gördülékenyebb együttműködést tesznek lehetővé a csatlakoztatott eszközökkel, mint ezelőtt bármikor. A továbbfejlesztett mesterséges intelligencia algoritmus elemzi a felhasználó előfizetett szolgáltatásait, kedvenc tartalmait és tévénézési szokásait, aki a Universal Guide segítségével könnyebben találhatja meg a számára tökéletes tartalmat. A felhasználók az eddigieknél még gyorsabban és egyszerűbben találhatják meg és irányíthatják hangvezérléssel kedvenc tartalmaikat az új Bixby és az AI Remote használatával, emellett pedig az Amazon Echo-n és a Google Home-on keresztül is lehetőségük nyílik Samsung televíziójukat vezérelni.

Amellett, hogy a Samsung Smart TV szolgáltatás még több szórakozási lehetőséget, értéket és nyílt platform funkciót nyújt a felhasználóknak, a vállalat bejelentette, hogy tavasztól az iTunes Filmek és TV-műsorok alkalmazás is elérhető lesz a 2019-es Samsung Smart TV modelleken, amelyek egyúttal Apple AirPlay 2 támogatást is kapnak. A 2018-as Samsung Smart TV modelleken a támogatás egy firmware-frissítést követően lesz elérhető. A Samsung Smart TV-ken debütáló iTunes Filmek és TV-műsorok alkalmazás több mint 100 országban, míg az AirPlay 2 támogatás 190 országban lesz elérhető.

Munka:

A Samsung egy sor új, innovatív terméket mutatott be, amelyek a produktivitást és a rugalmasságot ötvözve megkönnyítik a felhasználók mindennapjait. A Samsung Space Monitor sima és funkcionális kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kizárólag a monitor kijelzőjére fókuszáljanak. Az eszköz egyedi, helytakarékos megoldással segíti a felhasználók hatékonyságát: egy minimalista stílusú, asztalra illeszthető állvány segítségével a monitor könnyedén előre és hátra billenthető, így a lehető legtöbb helyet hagyja szabadon az asztalon. A kifinomult formatervezésen túl a Space Monitor egy lehetőségekben gazdag, magas teljesítményű képernyőt jelent. A 27 colos modell részletgazdag, tűéles képekkel kínál QHD felbontást, a 32 colos modell pedig 4K UHD-ben jeleníti meg a kívánt tartalmakat.

Csatlakoztatott vezetés:

A Samsung a HARMAN-nal közös legújabb fejlesztését is bemutatta, amely jól példázza a vállalat innovatív autóipari szerepvállalását. A Digital Cockpit 2019 olyan összekapcsolt autós élményt nyújt, amelynek alappillérei az összeköttetés, a személyre szabhatóság és biztonság.

A Bixby csatlakoztatott vezetési megoldásnak köszönhetően a felhasználók egy hosszú út előtt távolról is ellenőrizhetik autójuk benzinszintjét vagy beállíthatják a jármű belső hőmérsékletét. A fedélzeti kamerák segítségével az új Digital Cockpit felismeri az egyes sofőröket és utasokat, majd hozzájuk igazítja az utasteret. Beállítja a kijelzőt, ülésfűtést, világítást és bekészíti a kedvenc zenei lejátszási listákat. A hátsó ülésen utazókat személyre szabott kijelzők szórakoztatják, ők akár a beépített Samsung DeX-hez is csatlakozhatnak, hogy útközben végezzék el a munkájukat. A Digital Cockpit 2019 a tükörhelyettesítő rendszernek és a kamera alapú biztonsági megoldásoknak köszönhetően nyújt még biztonságosabb vezetési élményt.

Mindez a Cellular-V2X technológiájának köszönhető, amely az autóipari technológiákkal ötvözi a Samsung mobilhálózatok terén szerzett szakértelmét. A Samsung C-V2X-ével az autók képesek információt fogadni és elemezni, ennek köszönhetően a vezetés a jövőben még biztonságosabb és még élvezetesebb élményt lesz.

Eszközmegoldások:

A jövő MI technológiája az intelligencia magas szintű kezelésén alapszik. Ennek érdekében a Samsung egy olyan átfogó megoldás-portfólió létrehozásán dolgozik, amely átalakítja az intelligens eszközök jövőjét.

A Samsung mobilkészülékek memóriájának és a mesterséges intelligencia által támogatott processzorainak köszönhetően, beleértve a nemrég bemutatott Exynos Auto termékcsaládot, a készülékek gyorsabban és hatékonyabban működnek. Ugyanakkor a fejlett memóriamegoldások megfelelnek a jövőbeli adatközpontok és vállalkozások szigorú követelményeinek, így az összetettebb mesterséges intelligencia alapú feladatok sem jelentenek nehézséget.

A jövő mesterséges intelligenciájának robotplatformjai

A Samsung az olyan robotikai fejlesztésével, mint a Samsung Bot Care, a Samsung Bot Air, a Samsung Bot Retail, valamint a Samsung GEMS felvillantotta a csatlakoztatott életmód jövőjét. A vállalat robotikai újításai közül elsőként bemutatott Samsung Bot Care a felhasználók napi egészségügyi rutinjának elvégzésében segít.

A mesterséges intelligencia és robotika terén elért eredményeivel és új eszközeivel a vállalat azért dolgozik, hogy pozitív hatással legyen a társadalomra és egy még élhetőbb világot teremtsen.

A Samsung csatlakoztatott életmód víziójával kapcsolatban további információ, képek és videók a https://news.samsung.com oldalon érhetők el.