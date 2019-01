CES 2019: A HP bemutatta legújabb kijelzőit, PC megoldásait és biztonsági innovációit

A HP merész termékinnovációk sorozatát mutatja be a 2019-es Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (CES), amelyeket a megváltozó életmód igényeinek megfelelően terveztek.

A HP legújabb termékei, az olyan új Elite innovációk, mint a díjnyertes Sure View technológia új generációja, vagy a döbbenetes OMEN X Emperium 65 hangprojektorral, lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználók kapcsolatot teremtsenek, alkossanak és akár versenyezzenek egymással.

“PC-s innováció izgalmas korát éljük, amely az élet minden területén nagyszerű élményekkel párosul. A HP a számítástechnikát vibráló részletességgel és kiemelkedő teljesítménnyel életre keltő kijelzőivel, rugalmassággal és biztonsággal vezeti a jövő felé az üzletágat, hozzásegíti az embereket, hogy bárhol, bármikor bizalommal lépjenek kapcsolatba egymással. Legyen szó akár a legújabb Elite innovációk piacvezető biztonsági funkcióiról, akár az OMEN ökoszisztéma új elemeiről, a HP 2019-es CES felhozatala új távlatokat nyit a felhasználók előtt.”

– mondta Anne-Sophie Hadberg, a HP Inc. Személyi számítógépek üzletág EMEA régiójának vezetője.

A modern életstílust mozgató technológia

A HP bemutatja új Pavilion kijelzőit, amelyekkel a felhasználók teljes mértékben a megjelenő tartalomra koncentrálhatnak. A HP Pavilion 27 Quantum Dot a világ első Quantum Dot on Glass (QDoG) kijelzője, amely több mint egy milliárd látható színt jelenít meg. A HP Pavilion 27 FHD egyedi funkciók teljes sorát kínálja, köztük a beépített Bang & Olufsen hangtechnikával és a felugró HP Privacy Kamerával. A HP Pavilion 32 QHD egy magával ragadó QHD felbontást és szinte minden szögből lenyűgöző rálátást biztosító dinamikus kijelző.

Kijelző innovációi mellett a HP bemutatja legújabb kiegészítőit is. Az új, ultravékony HP ENVY USB-C™ Hub eszköz átmenő töltést tesz lehetővé notebookokon, két USB-A és egy HDMI 2.0 csatlakozóval is rendelkezik, valamint támogatja a 4K felbontást. A vállalat emelett bemutatja a HP 15.6 Odyssey Hátizsákot, amelyet a HP laptopok stílusos szállítására terveztek két egyedi, geometrikus dizájnnal.

A jövő munkahelyének megalkotása

A munkavégzés hatalmas változáson megy keresztül, egyre inkább jellemző rá a nyílt környezet és az irodán kívüli munka, az adatbiztonság pedig minden korábbinál fontosabb tényezővé válik. A változó környezethez alkalmazkodva a HP a rendkívül népszerű HP Sure View beépített betekintésgátló képernyő harmadik generációján keresztül mutatja be vízióját a biztonságos munkahelyekről. Az új Elite termékek a HP Sure View harmadik generációjával a munkavégzés új formáit segítik, miközben megóvják az adataink biztonságát az úton, az íróasztalnál vagy bárhol az irodában.

Az új termékek közé tartozik a HP EliteBook x360 830 G5, a világ legmagasabb fényerejű üzleti célú átalakítható eszköze, amely az x360 technológia sokoldalúságát a hétköznapok részévé teszi azok számára is, akik állandóan úton vannak. A HP EliteDisplay E243p Sure View Monitor a világ első kijelzője beépített betekintésgátló képernyővel, amely könnyedén teremt privát környezetet a nyitott irodákban is. A HP EliteOne 800 AiO G5 a világ első All-in-One eszköze beépített betekintésgátló képernyővel, amely egy asztali gép grafikai teljesítményét helytakarékos, letisztult formában hordozza magában.

Magával ragadó játékélmény

Napjaink gamer versenyzői a legújabb innovációkat használják, a profik 97 százaléka olyan eszközöket választ, amelyeket később könnyen továbbfejleszthet, a laptopot használó gamerek 71 százaléka pedig nagyobb másodlagos kijelzőt is alkalmaz. Ezeket a kiemelt fogyasztói igényeket figyelembe véve alkotta meg a HP az OMEN-t. A vakmerő és izgalmas újításokkal a vállalat új szintre emeli a gaming élményt.

Az OMEN X Emperium 65 Big Format Gaming Display NVIDIA G-SYNC® HDR-rel a világ első nagyformátumú gaming monitora hangprojektorral, amelynek kimagasló, 144 Hz -es frissítési rátájával a gamerek otthona teljesen átalakul. A kijelző tartozékaként érkezik a CES Innovációs Díjas OMEN X Emperium Hangprojektor. Ez a 120 wattos technológiai csoda LOFAR™ (Low Frequency Array) technológiával, rázkódáscsökkentő technológiával (VRT™ Vibration Reduction Technology) és három részes sztereó crossover hangtechnikával érkezik, amelyek együttes használata esetén nincs szükség külön mélynyomóra.

A HP a elérhető legjobb technológiát felhasználva fejleszti tovább két legkeresettebb OMEN PC-jét is. A legújabb OMEN 15 Laptop most NVIDIA® GeForce RTX™ 20 grafikai vezérlővel érkezik, amellyel az utazás közbeni játék teljesen új élményt jelent. A laptop teljesítménye a 802.11ax Wi-Fi lehetőségével sikeres 2019-es évet vetít előre. Az OMEN Obelisk Desktop legújabb verziója a legmagasabb gépigényű játékokat is könnyedén kezeli. Az akár 64 GB HyperX® memóriának, az NVIDIA® GeForce RTX™2080Ti grafikus kártyának, a 9-edik generációs Intel® Core™ i9-9900K CPU-nak, a Dual SSD RAID0-nak, és a folyadékhűtésnek köszönhetően az OMEN Obelisk midnenre készen áll.

A fent részletezett eszközök az év során folyamatosan érkeznek majd Magyarországra.