Hamarosan itt az éves CES, ahol az LG bemutatja a hangprojektorok csúcsmodelljét

A házimozi-rajongók legnagyobb örömére az LG Electronics (LG) a CES 2019 kiállításon bemutatja legújabb hangprojektor-termékcsaládját.

A Meridian Audióval – a nagyfelbontású hangzás (High-Resolution Audio) úttörőjével – való együttműködésnek köszönhetően az új hangprojektorok kiemelkedő hangminőséget kínálnak, az LG-től megszokott okos funkciókkal és elegáns, modern dizájnnal. Az LG 2019-es portfóliója erős, a szoba minden szegletét megtöltő, többdimenziós hangzás mellett a mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) kényelmét is kínálja. A termékcsalád két tagja (SL9YG és SL10YG) is kiérdemelte a CES legjobb innovációinak járó elismerést, sőt, az LG prémium SL9 hangprojektora olyannyira kiemelkedett a mezőnyből, hogy a rangos Best of Innovation címet is elnyerte.

Az LG a Meridiannel szoros együttműködésben folyamatosan fejleszti termékkínálata hangminőségét, és idén három hangprojektorra (SL10YG, SL9YG és SL8YG) terjeszti ki a prémium audiotechnológiát. A közös munka jóval többet jelent a hangzás egyszerű finomhangolásánál vagy az alapvető funkciók beépítésénél: a két vállalat szorosan együtt dolgozik a hangprojektorok műszaki megoldásain, hogy egyedülálló hangzásélményt nyújtsanak. A Meridian 25 év tapasztalattal rendelkezik a digitális jelfeldolgozás terén, Bass & Space technológiája az egész akusztikai hangteret egységes hangzással és erős basszussal tölti meg. A vállalat úgynevezett Image Elevation technológiája a hangprojektor fölé, a képernyő magasságába emeli a hang sugárzását, ezáltal a hallgatók még jobban beleélhetik magukat a hangzásélménybe. A két megoldással a Meridian valódi házimozi-hangzást teremt, egyedülálló térhatással.

A Meridian Upmix technológiája torzítás nélkül, a hangzásegyensúlyt megőrizve képes kétcsatornás hangból több, jól elkülöníthető csatornát létrehozni, így növeli az elmélyülés érzését, javítja a hangteret, és még tisztábban szólaltatja meg az énekhangokat és szólóhangszereket. Az LG 2019-es hangprojektorcsaládja a fenti exkluzív technológiák révén prémium felhasználói élményt kínál.

Az LG felsőkategóriás hangprojektorai (SL10, SL9 és SL8 modellek) Dolby Atmos és DTS:X támogatást kaptak. E két elismert technológiával a felhasználók lélegzetelállítóan valósághű térhatású hangzást élvezhetnek, amely mintha több irányból és magaságból szólna. Az új hangprojektorok a nagyfelbontású hangzást is támogatják, és olyan fejlett feldolgozó algoritmusokat használnak, amelyekkel a hagyományos fájlformátumok is felkonvertálhatók, így az élmény még közelebb kerülhet a stúdióhangzáshoz. Az LG legújabb hangprojektorainak hangzása és a hangtér kidolgozottsága tovább javítható a vezeték nélküli hangszórókészlet (Wireless Rear Speaker Kit*) megvásárlásával.

A kiváló, erős, mégis tiszta és kifinomult hangzás mellett az LG új hangprojektorai AI-funkciókat és beszédfelismerést is kínálnak a beépített Google Asszisztenssel. A felhasználók egyszerű hangparancsokkal irányíthatják a készülékeket, például információt kérhetnek a lejátszott zenével kapcsolatban, vagy változtathatnak a hangerőn. A hangprojektorok a Google hangalapú asszisztensét támogató eszközökkel könnyen összekapcsolhatók, így az otthonunkban lévő okoskészülékeket is irányíthatjuk hangutasításokkal.

Az LG 2019-es hangprojektorainak elegáns, visszafogott dizájnja remekül illik a vállalat OLED tévékészülékei alá. A csupán 57 mm mély LG SL9 hangprojektort akár a falra is rögzíthetjük, így nem csak helytakarékos megoldás, de igazán kifinomult, letisztult látványt nyújt. A beépített giroszkóp érzékeli, hogy az eszköz a falra szerelve vagy sík felületre állítva helyezkedik-e el, és az optimális hallgatói élmény érdekében ennek megfelelően módosítja a hangsugárzás irányát. Az LG SL9 hangprojektora egyedülálló formájával elnyerte a 2019-es CES Innovation Awards Best of Innovation elismerését.

„Az LG 2019-es hangprojektorainak fantasztikus teljesítményét a Meridian Audióval közösen alkottuk meg, a termékek ráadásul a kiváló hangzás mellett a mesterséges intelligencia nyújtotta kényelemről is gondoskodnak. Legújabb hangprojektoraink kiváló hangzása és sokoldalúsága új szintre emeli az otthoni szórakoztatást, amely képes lesz kielégíteni a magas szintű kényelmet és elegáns, modern megjelenést kínáló prémium hangprojektorok iránti egyre növekvő keresletet.”

– mondta Kim Dae-chul, az LG szórakoztató elektronikai üzletágának audio- és videotermékekért felelős vezetője.

A 2019-es CES szakkiállítás ideje alatt az LG standjának (Las Vegas Convention Center, Central Hall #11100) látogatói személyesen is kipróbálhatják a díjnyertes LG hangprojektorokat.