Ezeket a Casio karórákat imádja egész Holywood

Az elmúlt évtizedekben a Casio karórák kivették a részüket az időutazások megvalósításából, valamint a földönkívüliekkel és a cápákkal vívott harcokból. Mindezekre többnyire csak a filmvásznon került sor, mert Hollywood előszeretettel tette le a voksát egy-egy japán óra mellett.

„A Casio karórák számos nagy bevételt hozó produkcióban tűntek fel, a legnagyobb világsztárok csuklóin. Egyes darabok azóta már ikonikus viseletté váltak, melyeket most is előszeretettel vásárolnak meg a filmrajongók”

– hangsúlyozta Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

Vissza a jövőbe

Ki ne emlékezne a Vissza a jövőbe című filmre? Az 1985-ben bemutatott sci-fi komédiában a főszereplő, Marty McFly-t alakító Michael J. Fox viselt egy akkor még futurisztikusnak ható karórát abban a jelenetben, amikor először próbálják ki a De Lorean-t. Ez pedig nem más, mint a Casio 16 nyomógombos, folyadékkristályos CA53W Twincept Databank típusú karórája. Az immáron klasszikusnak tekinthető modell stopper-, automatikus naptár-, illetve ébresztő funkcióval rendelkezik és 100 méterig vízálló.

„Nem túlzás azt állítani, hogy amióta feltűnt a 19 millió dolláros összköltségvetésű sci-fi komédiában, máig tartó töretlen népszerűségnek örvend. Éppen ezért jelenleg is megtalálható a kínálatban”

– hívta fel a figyelmet a Casio termékmenedzsere.

Brad Pitt csuklóján

2005 fontos év volt Brad Pitt számára, ugyanis ebben az évben költözött össze Angelina Jolie-val és ugyancsak ebben az esztendőben mutatták be azt a filmet, melyben egy Casio G-Shock G-2310 karórát viselt a csuklóján. A Mr. és Mrs. Smith kémvígjáték sikerét jól mutatja, hogy bemutatását követően négyszer nagyobb bevételre tett szert, mint amekkora összegből forgatták (120 millió dollár). Az egykoron a budapesti Keleti Pályaudvar mellett éjszakázó színész talán még maga sem gondolta volna, hogy az alkotás egészen a csillagos égig repíti.

„A G-Shock G-2310-es a tengerentúlon közkedvelt viseletnek számít nagy ütésállóságának, valamint fényenergiával működő óraszerkezetének köszönhetően. Pontosságát pedig annak köszönheti, hogy működését az atomórához igazították”

– tette hozzá Nagy Sándor.

Casio és az idegenek

A 2011-ben bemutatott Föld inváziója – Csata: Los Angeles című sci-fiben több alkalommal feltűnnek a japán gyártó órái. A 70 millió dolláros költségvetésből forgatott mozgóképben túlsúlyban vannak az idegenekkel folytatott közelharcok, ezért rendkívül akciódús és izgalmas. Egyes jelenetekben Casio G-Shock G-8000, illetve Casio G-Shock GW-9000A-1 karórák villannak elő a katonák csuklóin.

„A szakemberek nem véletlenül döntöttek ezek mellett az órák mellet, hiszen a G-Shock sorozat egyes tagjai kivételesen nagy strapabírással rendelkeznek, melynek köszönhetően mostoha körülmények között is megbízható teljesítményt nyújtanak. Nem véletlen, hogy a valóságban is rengeteg hivatásos katona választja a G-Shock órákat”

– emelte ki a Casio termékmenedzsere.

Harc a túlélésért

A Casio órák napjainkban is a filmkészítők kedvencei közé tartoznak. Jó példa erre a Zátony című film, melyet 2016-ban mutattak be Magyarországon. A film története szerint egy amerikai szörfös nőt cápatámadás ér nem messze a parttól, emiatt egy zátonyon reked. A főszereplőt alakító Blake Lively-nek az életben maradásért használnia kell az eszét és ki kell cseleznie a rá vadászó bestiát. Ebben segítségére van Casio Baby-G BG-169R-8 strapabíró tokjával és illuminátor világításával. Az óra kiválóan alkalmas búvárkodáshoz, hiszen egyrészt ütésálló, emellett 200 méterig vízálló is. 100-200 méter között már homályos fényviszonyok uralkodnak a tengerekben, a sötét zóna ennél mélyebben kezdődik. A Casio órák a jövőben is ott lesznek velünk a filmvásznon, talán éppen egy olyan Hollywood-i produkcióban, amit itt Magyarországon forgatnak.