Az itthoni kkv-k is megkapják végre a megfelelő eszközöket

Bemutatta új, a kis- és otthoni irodák (SOHO) eszközeit összekapcsoló PoE Gigabit web-menedzselt switch eszközeit a tajvani Zyxel. A G1200-5HP/8HP v2 sorozat kiegészítése a laptopokat, az IP-kamerákat és a Wi-Fi hozzáférési pontokat is egyszerre, gyorsan, intelligens adatforgalommal kezeli.

Nincsenek többé rendezetlen kábelek

A kis- és otthoni irodák részére bevezetett új GS1200-5HP /8 HP switchek egy helyen kezelik a laptopok, hozzáférési pontok, és IP kamerák hálózati hozzáférését, így a szűk és a tágasabb helyeken sem okoznak többé gondot a kábelek. Az irodában használt eszközök akár külön áramellátás nélkül is működőképesek lesznek, hiszen a switch 60W PoE elegendő energiát biztosít részükre, akár a legújabb Wi-Fi hozzáférési pontok esetében is.

Intelligens forgalomirányítás

A GS1200-5HP / 8HP v2 switchek kompatibilisek a multicast IGMP snooping v1 / v2 és v3 verziókkal, és forgalomlassulás nélkül továbbítják a forgalmat az eszközökhöz. Ha több termék is csatlakoztatva van, akkor a kapcsolók QoS (Quality of Service) jellemzője által a leginkább igénybe vett eszközökre irányul az adatforgalom, ezzel is biztosítva a sávszélesség-igényes folyamatok zökkenőmentes működését.

Egyszerű hálózatkezelés

A GS1200-5HP / 8HP v2 sorozat a hálózatok felügyeletét a grafikus felhasználói felület segítségével teszi lehetővé. A felhasználók ennek köszönhetően már pár kattintással egyértelmű képet kaphatnak az eszközök aktuális állapotáról, és nem kell „küzdeniük” a bonyolult parancssorokkal és különböző interfészekkel. A sorozat darabjai leginkább egy elegáns fémdobozra hasonlítanak: a mutatós dizájn és az energiatakarékos kialakítás miatt jól illeszkednek a modern, környezetbarát irodák belső tereibe.