A Samsung olyan tabletet fog piacra dobni, amiről álmodni sem mertünk

A Samsung ismét lesújt a kétkedőkre és elsőként szeretné átlépni azt a határt, amit eddig sziklaszilárdnak képzeltünk, ugyanis ha minden jól megy egy extrém-különleges tabletet fognak piacra dobni.

A hajlítható kijelző koncepcióját egy jól irányzott tigrisbukfenccel átugorva egyenesen a “felpördíthető” kijelzők irányába veszi az irányt az óriáscég olyannyira, hogy egyből szabadalmaztatott két verziót is. Az első opció amit itt felül láthatunk leginkább egy FrissFol tekercsre hasonlít, viszont ezzel nehezen tudnánk betekerni a szendvicsünket, cserébe elég vagány tablet-lehetőséget kínál. Szükség is van valami újításra, hiszen tablet témában az elmúlt időszakban nem igazán lehetett hallani akkora előrelépésről, mint mondjuk okostelefon ügyben, semmi menő kijelző, semmi érdekesség. – írja a HVG

Ezen kíván változtatni a Samsung egy új ötlettel, de kérdem én, biztos jó lesz ez így? Nem tartom magam egy fantáziátlan, földhözragadt embernek, sőt, kifejezetten éhezek az új kütyükre, legyen az hasznos, vagy haszontalan (de épp jól néz ki). Itt egy picit nehezen tudom beleképzelni magam a szituációba, ahogy az oldaltáskámból előveszek egy fénykard szerű dolgot, amiből letekerek egy tabletet.

Itt egy kis koncepció videó, ami segít elképzelni az készüléket:

A másik lehetőség egy kicsit szögletesebb rúd, de a lényeg ugyanaz lenne:

Itt már ujjlenyomat olvasóval is kecsegtetnek minket, gyakorlati használat még mindig hagy kétségeket maga után. Persze, mindig jó új dologgal előállni és elsőnek lenni, de ez nem mindig jelenti azt, hogy hasznos is lesz az adott találmány, bár a hajlított kijelzőről is hasonló vélemények voltak, cserébe milyen jó lett végül!