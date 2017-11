A méret a lényeg: Itt a Canon legkisebb 4K projektora

A Canon XEED 4K600Z típusjelzésű új projektora natív 4K felbontást, 6000 lumenes fényerőt kínál, ugyanakkor kompakt kivitelben készül. Az új modell egyaránt ideális lehet szimulátorokban való használatra, de tervezőirodákban, iskolákban, illetve interaktív installációkban is remekül megállja a helyét. A Canon Magyarországon egyedinek számító, 3 éves lámpagaranciával árusítja kivetítőit, az új modellt is ilyen feltételekkel lehet majd megvenni.

A XEED 4K600STZ utódjaként érkező új XEED 4K600Z lézer-foszfor projektor tökéletes képminőségét

az LCOS, vagyis folyadékkristály a szilíciumon technológia,

a Canon AISYS optikai rendszere,

a 4096×2400 pixeles natív felbontás, és

a 6000 lumenes fényerő illetve,

a 4000:1-hez kontrasztarány biztosítja.

A hagyományos izzó helyett a XEED 4K600Z kék fényű lézert használ a kivetítéshez, amelynek nem csupán nagy a fényereje, hanem a fényerő szintjét is pontosan kalibrálhatjuk. Ennek eredményeként a projektor hosszabb élettartamot biztosít 40 ezer órás üzemidővel, csekély karbantartási költség mellett.

A készülék által vetített kép lefedi az sRGB színtartományt, így rendkívül valósághűen képes megjeleníteni a vetített tartalmakat, ráadásul minimális térbeli görbületet biztosít ahhoz, hogy az általa vetített kép mentes legyen a torzítástól. Emellett szupergyors a válaszideje (1.0 képkocka késleltetés), így az akciódús jeleneteket is elmosódás nélkül tudja megjeleníteni. Emellett a projektor akár domború vagy ívelt felületekre való vetítés esetén is éles képet biztosít. A XEED 4K600Z támogatja a DICOM 14 orvosi szabványt. Színhűen jeleníti meg a fekete-fehér röntgenképeket is, ami orvosi felhasználás esetén kiemelkedő fontosságú.

26 kilogrammos tömegével (az objektívvel együtt) a XEED 4K600Z kategóriájában a világ legkisebb és legkönnyebb natív 4K lézerprojektorának számít. Bármilyen szögben könnyen telepíthető, mert motorral mozgatható objektívje +/- 60% -os függőleges és +/- 10%-os vízszintes elmozdítást is lehetővé tesz, és akár portrémódban is működtethető. Ennek köszönhetően sok esetben nincs is szükség a projektor megdöntésére vagy áthelyezésre a vetítéshez, ami jelentősen kényelmesebbé teszi a használatot. A XEED 4K600Z projektor wifin keresztül távvezérelhető iOS-t használó mobil eszközökről, a 4K601Z esetében ez a funkció hiányzik a készülékből, így extrém biztonsági elvárásokat támasztó védelmi szervezetek is biztonsággal használhatják. Az iOS-re elérhető, új Canon Projector Service Tool alkalmazás használatával a beállítások egyszerűen és gyorsan elvégezhetők.