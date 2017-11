Itt a szünetmentes táp, ami felhőn keresztül felügyelhető

Minden cégvezető egyik rémálma az áramkimaradás egy dolgos, sűrű napon. Az irodában békésen folyik a munka, fontos üzleti tranzakciók futnak a számítógépeken, amikor hirtelen elmegy az áram.

A szünetmentes tápegységekkel (UPS) természetesen elegendő időt lehet nyerni az eszközök biztonságos kikapcsolásához, azonban ezek megfelelő működtetéséhez és felügyeletéhez is szükség van szakértelemre és erőforrásra, ami a legtöbb kis- és középvállalatnál nem áll helyben rendelkezésre. Ilyen helyzetben nagy előnyt jelent, ha a szünetmentes tápegységeket távolról, a felhőből is lehet felügyelni. Így azok akkor is mindig tökéletesen működnek, ha a cégnél nincs folyamatosan jelen informatikai szakember.

Menteni a menthetőt

A szünetmentes áramforrások ma már alapvető eszközöknek számítanak minden kritikusan fontos infrastruktúrában, és számos különféle szektorban gondoskodnak az adatok és az informatikai szolgáltatások folyamatos védelméről . De mi történik akkor, ha az adott vállalat informatikai részlegén nincs elegendő kapacitás a szünetmentes tápegységek folyamatos, megelőző karbantartására és felügyeletére, vagy ha éppen nem tartózkodik informatikus a helyszínen?

A UPS-ek kimaradása bármilyen elektromos berendezés számára kellemetlen, az üzleti szempontból kritikus fontosságú technológiák esetében azonban egyenesen katasztrofális kieséseket okozhat az üzletmenetben. A kis- és középvállalatokat teljesen megbéníthatja bármilyen leállás, így mindenképpen gondoskodniuk kell eszközeik megfelelő üzemeltetéséről egy házon belüli informatikus vagy egy megbízható szolgáltató segítségével. Az ilyen méretű cégek számára teljesen új lehetőségeket nyit meg, ha ezt egyszerűen, mindössze egy mobiltelefon és egy megfelelő szünetmentes tápegység használatával el tudják látni.

Minden kkv (nyugodt) álma

A Schneider Electric új, SmartConnect technológiát alkalmazó APC Smart-UPS megoldása a piacon elsőként teszi ezt lehetővé. Segítségével a felhőn keresztül felügyelhető a szünetmentes tápegység, akár egy okostelefonról is. A technológia minden szükséges adatot összegyűjt és továbbít a szünetmentes tápegységek állapotáról, beleértve az akkumulátorok cseréjére, a jótállás megújítására és a tápegység teljesítményére vonatkozó információkat. Ezek az adatok egy olyan biztonságos, felhőalapú webes portálon jeleníthetők meg, amely egyszerűen elérhető bármilyen, internetkapcsolattal rendelkező eszközről.

A rendszer ezenfelül testre szabható értesítések küldésére is képes. A szükséges riasztásokat és információkat így akár az okostelefonjára is naprakészen megkapja minden olyan személy, akinek erre szüksége lehet – legyen szó a cég vezetőjéről vagy az infrastruktúra működéséért felelős IT-szakemberről, esetleg a vállalat informatikai szolgáltatójáról. A megoldás ráadásul azonnal használatra kész, és konfiguráció nélkül beüzemelhető, ezért műszaki kérdésekben kevésbé jártas felhasználók számára is könnyű a telepítése.

Új lehetőség a szolgáltatóknak

A SmartConnect technológia használatával a felügyelt szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (Managed Service Provider – MSP) is kibővíthetik kínálatukat a kkv-ügyfelek szünetmentes tápegységeinek távoli felügyeletével. Ez új bevételi forrásokat jelent, ráadásul minimális ráfordítással, további költségek nélkül érhető el.

A szolgáltatók könnyedén integrálhatják a SmartConnect technológiát különböző vezető távfelügyeleti megoldásokkal vagy mobilra optimalizált webes portálokkal, így egyetlen platformról felügyelhetik ügyfeleik eszközeit. A rendszer használatához nincs szükség programozásra, Simple Network Management Protocol-üzenetekre vagy egyéb külön szoftverre, így a szolgáltatás azonnal elindítható.