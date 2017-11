Így használjuk ki az USB-C technológia adta lehetőségeket

Modern, gyors tempójú, folyamatosan változó világunk egyik központi fogalma a mobilitás. Otthon, a munkahelyen, vagy bármely más köztes helyen, a modern életstílushoz olyan technológiák szükségesek, amelyek képesek lépést tartani a felhasználóikkal.

A hordozhatóság, a csatlakoztathatóság és a rugalmasság már nem pusztán válaszható opciók, hanem inkább kötelező elemek. Az USB-C, az adatátviteli technológia legújabb áttörése jelentősen megkönnyíti a mobil életet. Az MMD vezető technológiai vállalat és a Philips monitorok márka licencpartnere olyan USB dokkoló monitorokat kínál, amelyek kiaknázzák a legmodernebb USB technológiában rejlő lehetőségeket — így Ön azonnal élvezheti a még nagyobb kényelmet és termelékenységet.

Kialakulóban lévő szabvány

A legújabb generációs USB-C, amely valószínűleg hamarosan a technológiai ipar szabványos csatlakozója lesz, egyetlen kábellel biztosítja a töltést, az audio-, és videojelek átvitelét és internetcsatlakozást. A csupán 2,4 mm vékony csatlakozó ultra-hordozható eszközökhöz és normál notebook-okhoz is kiválóan alkalmas. Továbbá megfordítható is, ezáltal bármilyen helyzetben beilleszthető — ezt az egyszerű, de zseniális tulajdonságot minden olyan felhasználó értékelni fogja, akinek már meggyűlt a baja a klasszikus csatlakozók beillesztésével. Egyszerű alakjával az USB-C a múlt részévé teszi a gyártóspecifikus dokkolási módszereket és olyan ipari szabvánnyá válik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára laptopja dokkolását, csatlakoztatását és töltését anélkül, hogy több USB kábellel és csatlakozóval kellene bajlódnia. És ez még nem minden — a C-típusú USB portok „üzemmódváltással“ különféle protokollok széles skáláját támogatják, azaz a felhasználó HDMI, VGA, DisplayPort és további adatokat küldhet ki eszközéről.

Mobilitásra készült

A modern és többfunkciós munkaállomásokhoz tervezett Philips USB dokkoló monitorok letisztult és intuitív csomagban kínálják az USB-C teljes sebességét és sokoldalúságát. Az egyszerű egykábeles dokkolásnak köszönhetően a monitor olyan elosztóközponttá válik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára az ultragyors adatátvitelt, a notebook töltését és hagyományos dokkolóállomásként is szolgál anélkül, hogy plusz helyet foglalna az asztalon. A monitorhoz olyan perifériák csatlakoztathatók, mint például teljes méretű billentyűzet, egér, külső HDD, kamera, sőt még fejhallgató is. Amennyiben vezetékes internetet kell használnia – szabványos RJ45 porttal ezt a kábelt is csatlakoztathatja a dokkoló monitorhoz. Ha Ön olyan grafikus tervező, aki több monitort kíván összekapcsolni, notebook felhasználó, aki bővíteni kívánja eszköze korlátozott csatlakoztathatóságát, vagy dinamikus üzleti felhasználó, aki rugalmas munkakörnyezetekben maximálisan igyekszik kihasználni a lehetőségeket – ezek a monitorok biztosítják Önnek, amire szüksége van. A három Philips USB-C dokkoló monitor célja, hogy megfeleljen a mai modern összekapcsolt életmód követelményeinek.

Philips 241B7QUPBEB B-line USB-C dokkoló képernyő

Ez a monitor nem csupán dokkolási funkciókat kínál, segítségével mindössze egy USB-C kábel használatával akár 4 monitor is hozzákapcsolható egy notebookhoz. A munkatér és a csatlakoztathatóság kibővítése mellett a 24 hüvelykes full HD monitor nem feledkezik meg az ergonómia és a könnyű beállíthatóság fontosságáról sem. A LowBlue és a Flicker-free technológiák hosszútávú jólléti előnyöket nyújtanak: A LowBlue csökkenti a szemre károsan ható rövid hullámhosszú kék fényt, míg a Flicker-free technológia a fényerőt szabályozza és még kényelmesebbé teszi a kép megtekintését.

Philips 258B6QUEB B-line USB-C dokkoló képernyő

A Philips 258B6QUEB egy olyan sokoldalú, 25 hüvelykes, USB-C dokkolóval rendelkező monitor, amely üzleti felhasználók számára készült. A Quad HD felbontás éles és lenyűgöző képeket biztosít. Továbbá a SmartErgoBase lehetővé teszi a felhasználó számára a képernyő optimális helyzetbe történő döntését, forgatását és emelését. Az ultra keskeny keret egyöntetű megjelenést biztosít, maximalizálja a kép területét és megakadályozza a felhasználó figyelmének elvonását.

Novemberében érkezik: Philips 328P6AUBREB P-line USB-C dokkoló képernyő

Ez a hamarosan piacra kerülő 32 hüvelykes modell tökéletesen megfelel az olyan professzionális grafikai alkalmazásokhoz, mint a CAD, a 3D grafika, az Adobe Creative Cloud és a fényképészet. Kiváló minőségű QHD felbontással, HDR technológiával és 99% Adobe RGB színtérrel rendelkezik.