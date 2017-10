Bemutatta az Epson legújabb lézerprojektorját

Illusztris helyszínen, a Kiscelli Múzeum templomterében mutatta be legújabb lézerprojektorait az Epson. Az egyedi installációkon az EB-L25000U, EB-L1755U és EB-L1505U projektorokon keresztül demonstrálták a csúcskategória tudását az érdeklődőknek.

Piacvezetőként az Epson projektorai egyaránt garantálják a magas teljesítményt, a kiemelkedő minőséget és a vállalat hitvallásának megfelelően a gazdaságos működést. A most kiállított modellek között találunk olyat, ami már olyan jellemzőkkel bír, mint a 25000 ANSI Lumen fényerő, vagy a 4K Enhancement technológia és a WUXGA (1920×1200 pixel) által biztosított tökéletes képfelbontás és minőség. Minderre akár 1,5 méter távolságról is képesek a kiállított projektorok, hiszen a motoros optikájú vetítők közül válogatva akár szuperközeli vagy távoli vetítés is megoldható. Emellett garantált a könnyű hordozhatóság és a hosszú távú tervezhetőség: 83 000 órás várható élettartam mellett nem kell attól tartani, hogy már a következő éves prezentáción karbantartásra szorul a készülék.

Mindhárom projektor rendelkezik olyan képességekkel, melyekkel kiemelkednek kategóriájukból. Az EB-L25000U amellett, hogy a legnagyobb fényerővel (25.000 lumen) rendelkezik a 3LCD lézerprojektorok között, versenytársaihoz képest kisebb méretű és könnyebb, ami nagy előny hordozhatóság szempontjából. Nagy tűrőképességének köszönhetően füstgépes környezetben (például színház és mozitermek) is kiegyensúlyozott teljesítményre képes. Az EB-L1505U modell az első, 12 000 lumenes WUXGA 3LCD lézerprojektorként nappali fényviszonyok mellett is tökéletesen működik. Ultrarövid vetítésű objektívével akár 1,5 méter távolságról képes 200 hüvelykes kép vetítésére, és a telepítéssel sem kell sokat bajlódni: Az objektív memóriafunkcióval többek között a képhelyzetet, fókuszt és zoomot is el tudja tárolni a készülék. Az EB-L1755U hasonló funkciókkal rendelkezik, mint másik két társa: Csatlakozási típusok teljes skáláját nyújtja (beleértve a HDBaseT), emellett távvezérelt állókép-rögzítési funkcióval és WUXGA felbontással is rendelkezik.

Tőrös Gáspár, az Epson Magyarország termékmenedzsere úgy fogalmazott:

„Ez a rendezvény is bizonyítja, hogy az Epson legújabb lézerprojektorai bármilyen környezetben képesek a tökéletes vetítésre. Sőt, képesek úgy igazodni a meglévő terekhez, hogy még emlékezetesebb élményben legyen része az érdeklődőknek, mint a megszokott helyszínek esetében. Azért dolgozunk, hogy a jövőben ezt a hatást tovább fokozzuk az Epson alapvető értékeinek megőrzése mellett.”

A pazar látvány és a templom egyedi atmoszférája sikeres együttest alkotott az Epson rendezvényén, így az odalátogatók előtt forradalmian új gondolatok fogalmazódhattak meg a jövő projektoraiban rejlő lehetőségekkel kapcsolatban.