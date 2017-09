Hivatalosan is ez a legszélesebb gamer monitor jelenleg

A Samsung Magyarországon is bemutatta minden eddiginél szélesebb, 49 colos képátmérőjű ívelt, CHG90 monitorát a BarCraft2-ben. A világ legnagyobb gamer monitora mellett megérkezett a Samsung 27 és 31,5 colos, ívelt CHG70 monitora is a magyar közönséghez. A bemutatón Pierce, a LOL TV gamere élőben szemléltette a CHG90 erejét, majd a Samsung és a BarCraft2 közös nyílt napja keretében az érdeklődőknek is lehetőségük nyílt próbára tenni a monitorok tulajdonságait.

Életre kelnek a képek és a legapróbb részletek is hangsúlyt kapnak az eddig csak televíziókra jellemző HDR képmegjelenítésre is képes QLED monitorokon. Mind a CHG90, mind pedig a CHG70 monitor a Samsung forradalmi quantum dot technológiájára épül, amely elsőként a QLED televíziók termékcsaládjában mutatkozott be a 2017-es CES kiállításon. A QLED quantum dot technológia képpontjai újfajta fémmagra épülnek, és az így megjeleníthető színek lefedik az sRGB színspektrum 125 százalékát, illetve a filmiparban használatos Digital Cinema Initiatives (DCI-P3) szabvány 95 százalékát. Ez minden eddiginél nagyobb színgazdagságot, valamint tűéles és pontos képmegjelenítést garantál a számtalan színárnyalat mindegyikében.

Lenyűgöző méretek

A világ legszélesebb monitorával a gamerek azt érezhetik, hogy a játéktér szinte körülöleli őket. A Samsung CHG90 32:9 képarányú kijelzője 3840×1080 pixeles felbontással dupla Full HD (DPHD) képmegjelenítésre képes. Így szó szerint nagyobb teret kínál a játékosoknak, köszönhetően az ipari szabványokat is meghaladó, 49 colos képátmérőjű szélességének.

A CHG90 monitor 1,800R értékű íve és ultraszéles, 178°-os betekintési szöge a legkülönbözőbb nézőpontokból is tökéletes képminőséget garantál. Emellett magas képfrissítési frekvenciája (144 Hz), az iparágban is kiemelkedőnek számító, 1 ms válaszideje (MPRT), illetve a kép elmosódását gátló négycsatornás scannelési technológiája együttesen biztosítja, hogy a kép folyamatos és egybefüggő maradjon a képernyő teljes felületén.

„Ez az a monitor, ami elhozza neked a valóságot. Brutális nagysága miatt, szinte úszol a monitor adta fényekben, effektekben, élményben. Fenomenális mire képes!”

– osztotta meg első teszt élményeit Német Ákos – Pierce a LOLTV Stúdióvezetője.

Gazdagabb színek, fényben és sötétben egyarát

A CHG70 az első gamereknek szánt ívelt QLED monitor, amely ötvözi a HDR és quantum dot technológiát. Az akár 600 nit fényerőre is képes képernyő élesebb (2560×1440 WQHD felbontású) és fényesebb kép megjelenítését teszi lehetővé, amelyen a legapróbb részletek is láthatóvá válnak fényes és sötét környezetben egyaránt. A monitor 27 és 31,5 colos átmérővel is elérhető.