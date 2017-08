Igen, hír igaz, meleg van. Itt van pár tipp, hogy elviselhetőbb legyen

Ahogy azt az időképen is olvashattuk, meleg van. Miután a jó tanácsot is megnéztük és lenge öltözéket választottunk ráébredtünk, hogy ez nem lesz elég ahhoz, hogy a nyári hőhullámokat leküzdjük.

Léteznek azonban olyan kütyük, készülékek és egyéb használati tárgyak, melyek megkönnyíthetik ezt a borzalmas időszakot, amit októbertől májusig amúgy nagy sóvárgások közepette fogjuk visszasírni a kötött pulcsinkból a kandalló elöl.

#1 – Az 1.0-ás alap az álló ventilátor, amit szinte bármilyen nagyáruházban beszerezhetünk. Egyszerűen összeállíthatóak és egy kicsit megmozgatják az állott levegőt a szobában, de azért csodát ne várjunk, pólót így sem lehet majd felvenni. Nagyobb testvérei vízpárát is tudnak lövellni, de speciel én nem örülnék neki, ha az összes elektromos cuccomat összespriccelné…

#2 – Ha bátrabbak vagyunk és pénztárcánk engedi (vagy egyszerűen nem bírjuk tovább), akkor jöhet a jól bevált légkondi. Persze most első körben nem arra gondoltam, hogy hívjunk szerelőt és akkor mehet a lakás szétverése, hanem egy kis gurulós, szekrény szerű hordozhatóra. Ezek nagyon rendben vannak általában, a baj annyi lehet, hogy 100.000-nél indul az ‘értelmes’ kategória, sok áramot esznek, illetve azért van zaja rendesen, de cserébe le tudja hűteni a szobát, ahol van.

#3 – Ha semmi nem válik be, jöhet a klasszik téglalap/kör alakú gyerekmedence. Nem csak lurkók használhatják ám, hanem egészséges felnőttek is belevethetik magukat egy kis áztatásba. Már itt a lakásban is nézegettem, hogy mit kellene arrébb tolni ahhoz, hogy elférjen a medence a TV előtt, de ennyire még nem voltam bátor. Ha mégis megtörnék és megcsinálnám, természetesen fotódokumentációval közölni fogom.

#4 – Ha mégis ki kell mozdulnunk lakhelyünkről, akkor hordozható cuccok kellenek. Az egyik legizgibb ilyen cucc Urban Outfitters Misting Fan-je, ami egy olyan hordozható mini ventilátor, amit fel tudunk tölteni vízzel így párát is locsol ránk működés közben.

#5 – Ha viszont nincs lehetőségünk fújkálni magunkat ventilátorral, de gyorsan muszáj valahogy enyhíteni a helyzeten, akkor a Gomake Ice Towel törölközője lehet a megoldás. Ez olyan anyagból készült, ami ha vizes lesz, extrán hideg tud maradni, így a sima vizes törölköző elvén működik, csak annál sokkalta jobban le tudja hűteni a testünket, mindemellett könnyen hordozható.

#6 – A ‘Gel’O Cool Pillow Mat’ egy olyan párna, ami hideg marad. Ilyen melegben már fabatkát sem ér, ha megfordítjuk a párnát a hideg oldalára, hiszen nincs neki. Erre nagyon jó megoldás lehet ez az érdekes párna és segíthet lehűlni, legalább alvás közben egy kicsit.

#7 – Végül ne feledkezzünk meg háziállatainkról sem, a Guardian Gear Cooling Pet Coat az előző párna működési elvén alapulva hűvösen tartja ebünket, bár kétséges, hogy a házi kedvencek ennek mennyire örülnek!

A lényeg, hogy ha lehetséges ne tartózkodjunk tűző napon sokáig, kenjük be magunkat napvédővel, illetve folyamatosan hidratáljuk magunkat, mert nagyon komoly következményei lehetnek a súlyos folyadékvesztésnek.