Ez a legjobb drón, amit kezdőként megvárásolhatsz

Ahhoz, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő drónt, el kell dönteni, mi a célunk vele, ugyanis nem mindegy, hogy azt szeretnénk e felvenni, ahogy gördeszkával lecsúszunk egy hosszú korláton, vagy épp filmforgatáshoz szeretnénk használni, és az elképesztő minőségre hajtunk, vagy épp felfelé törünk az Instagram sztárság hatalmas lépcsőjén, és ezzel szeretnénk menőbbé tenni a selfie videóinkat.

Nyilván minden opcióra létezik már megoldás drón ügyileg, de addig, amíg nem próbáltunk egyet sem, addig úgysem tudjuk eldönteni, hogy mit is akarunk valójában. Ez igazából a többi tech cuccal is így van, például személy szerint okostelefont is csak úgy tudok választani, ha azt előtte legalább 2-3 hétig teszteltem (még szerencse, hogy teszteléssel is foglalkozunk, különben nehéz lenne kivitelezni a dolgot).

Akkor viszont mondjuk azt, hogy “nem tudom mit akarok, de kell egy drón”. Ebben az esetben jön szóba, a képen látható DJI Spark, ami tökéletes kezdésnek, anélkül, hogy komolyabb adócsalást/bankrobbantást kellene elkövetni ahhoz, hogy meg tudjuk vásárolni.

A Spark összesen 30 dkg (nagyobb adag párizsi, vagy kb. 3 iPhone), és csak 500$-ba kerül. Telefonos applikációval irányítható, és nagyon egyszerű, szinte lehetetlen vele lezuhanni. 1080p-ben vesz fel, szinte teljesen stabil képet, legalábbis az árkategóriájában magasan a legjobb képet készíti!

Itt egy kis ízelítő:

forrás: theVerge