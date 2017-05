Mostantól úgy streamelhetünk mint a profik

Tudtad, hogy havonta 150 millióan néznek élő játékközvetítést a Twitch-en, és hogy a 18-34 éves férfiak körében a gamer videók a legnépszerűbbek Youtube-on? Ezeket a videókat a játékosok egyedül készítik, akiknek így nemcsak a játékra, hanem a szórakoztatásra és minden egyes technikai részletre is figyelniük kell. Az új Elgato Strem Deck-kel viszont most egy olyan kontroller eszközt kapnak a gamerek, ami eddig csak a mainstream közvetítők számára volt elérhető. Egy-egy gombnyomással könnyedén vezérelheted a Twitch és Youtube streamet, még kreatívabbá és egyedibbé teheted a tartalmat, és elfelejtheted végre a rengeteg ablak közötti navigálást!

Vedd kezedbe az irányítást, és összpontosíts streamelés közben a legfontosabbra: a közönségedre! Válts egy érintéssel képernyőt az Elgato Stream Deck-kel, posztolj real time a social média csatornáidra, jeleníts meg játék közben videót vagy képet, keverd a hangokat vagy szúrj be vicces GIF-et a megfelelő pillanatban billentyűparancsok százának memorizálása nélkül!

Az Elgato Stream Deck akkora mindössze, mint két kártyapakli, azonban mappák segítségével egy-egy gombhoz akár 14 műveletet rendelhetsz, így az eszközzel összesen akár 210 műveletet is végre tudsz hajtani. Az eszközön található 15 darab LCD kijelzős gombot teljesen személyre szabhatod a Stream Deck App-on keresztül. Böngéssz az applikációban elérhető műveletek között, a kiválasztottakat pedig egyszerűen húzd rá („drag and drop”) az egyes gombokra. Az egyes műveletek megjelölésére használhatod az előre telepített ikonokat, de könnyen hozzá tudsz adni saját grafikát is.

A Stream Deck 2.0-ás USB-n keresztül kapcsolódik a gépedhez, állítható állványával és háttérvilágítással ellátott gombjaival tökéletesen kézre áll. Számos népszerű applikációt és szolgáltatást is támogat – egyebek között az Elgato Game Capture játékfelvevőt, OBS-t, Twitch-et, Twittert, TipeeeStreamet és továbbiakat –, és a szoftvertámogatást folyamatosan, ingyenes frissítésekkel tudod majd bővíteni. Automatikusan felismeri a különböző jeleneteket, média- audioforrásokat, és azokat egy gombnyomással vezérelni is tudod. Dobd fel a streamedet még több tartalommal, szerezz még több követőt, és élvezd a játékot!

Technikai specifikációk: