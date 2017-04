Nagyot húzott a Forma 1-es szezonra a Casio

Májusban érkezik a piacra az Bluetooth-os Casio Edifice karórák új generációja két klasszikus verzióval (EQB-501) és egy különleges, díszdobozos Toro Rosso (EQB-501TRC ) kiadással. Utóbbiról elsőre úgy tűnhet, hogy köridő- és átlagsebességmérő extra funkcióival csak a Forma 1 rajongóit hozza majd lázba. A visszajelzések szerint viszont a dizájnt is nagyon eltalálta a Casio, így várhatóan nem csak a „száguldó cirkusz” kedvelői viselik majd. Az új órák kompatibilisek minden Android 6.0-ás vagy IoS 10-es (vagy frissebb) operációs rendszerrel futó okostelefonnal. Ez hatalmas újítás a korábbi generációval szemben, mely csak a drágább iPhone, valamint a Samsung Galaxy S szériával működött együtt.

Az App Store-ból vagy a Play Áruházból ingyenesen letölthető Casio Watch alkalmazással történő összekapcsolás után az óra automatikusan a pontos időt jeleníti meg a világ bármely országában. A világidő funkcióval az órán egy második időjelzés is beállítható. Az applikációban megjelenő világtérképen könnyedén kijelölhető, hogy melyik legyen ez a régió, de egy több mint 300 várost tartalmazó lista is segíti a beazonosítást. Az óra ezt követően a pontos időt és napi dátumot azonnal szinkronizálja a megfelelő időzónában. Ez a funkció különösen hasznos mindazok számára, akik sokat repülnek időzónák között, illetve más időzónában élőkkel tartanak kapcsolatot.

Mindig pontosan

Az órák naponta négyszer újraszinkronizálják a pontos időt az időzónának megfelelően az okostelefonon keresztül, ennek köszönhetően valóban mindig a pontos időt mutatja. Az időinformációt (UTC) az okostelefon egy internetes időszerverről szerzi be. Az alkalmazás ezután elemzi ezt az időadatot és az óra saját aktuális pozícionálási adatait (aktuális helyi időzóna és a nyári időszámítás adatai) és az órát automatikusan helyreállítja.

Az óra természetesen manuálisan is állítható. A kiválasztott második időzóna pontos idejét a karóra 12 órás formátumú kijelzője 9 óránál jeleníti meg és látható a kiválasztott város AM / PM állapota is. A két városi idő kijelzése közötti váltás gombnyomással vagy az alkalmazással végezhető el. Az EDIFICE óra legfontosabb beállításai – például az említett időzóna, a stopper, vagy az ébresztés – gyorsan és egyszerűen megtekinthetők, illetve megváltoztathatók az alkalmazás kezdőképén. Az ébresztés az órán és a telefonon is leállítható. Az órák 100 méterig vízállóak.

Toro Rosso Limited Edition

Az EQB-501TRC a Scuderia Toro Rosso Limited Edition második változata. Az óra a fejlett technológiát dinamikus dizájnnal ötvözi és olyan extra funkciókkal bír az új generációs alap Bluetooth-os Edifice változathoz képest, mint a köridőmérés vagy az átlagsebesség megállapítás.

Az EQB-501TRC a fekete, a bordó és minimálisan a kék, valamint az arany, azaz a Scuderia Toro Rosso csapat színeit hordozza. A szíj kívül CORDURA® anyagból, belül a csapat színével megegyező vörös bőrből készült. A szíjon kívül és belül is megjelenik a csapat logója. Az óralap foglalata különleges, koptatott felület, mely merész megjelenést kölcsönöz az órának. A különleges díszdobozon a Scuderia Toro Rosso és az EDIFICE logója látható, és tartalmaz egy exkluzív kártyát is a csapat és a márka együttműködését igazolva.

Az órák specifikációi megtekinthetők a következő linkeken:

Klasszikus: http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-501

Toro Rosso különkiadás: http://products.edifice-watches.com/asia-mea/en/_detail/EQB-501TRC-1A/