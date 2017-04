Robot salátakészítő automatákat helyeznek üzembe

Sajnos be kell látnunk, elég sok munkahely el fog veszni az ilyen menő robotizált munkaerők miatt, de az effajta fejlődés már megállíthatatlan, és egyben szükségszerű is. Láthattunk már barista robotot, hamburger készítőt, és pénztárost is, de saláta készítőt még nem.

Az automatában 21 féle hozzávalóból körülbelül 1000 különböző salátát képe elkészíteni 60 másodperc leforgása alatt. Az USA-ba, pontosabban San Francisco környékén 125 darabot terveznek munkába állítani.

Van még azért min fejleszteni, ugyanis az avokádóval még nem tud elbánni a csodakészülék.

Forrás hvg.hu/techcrunch.com