Az LG Electronics a Crestron tanúsítványával erősít a kijelzők összekapcsolhatósága terén

Az LG Electronics (LG) több mint 50 kereskedelmi kijelzője nyerte el a Crestron Connected® tanúsítványt a készülékek kiterjesztett rendszerkompatibilitásának köszönhetően.

Az LG a Crestron Electronics közreműködésével olyan új kereskedelmi kijelző portfólióval állt elő, melynek tagjai az ügyfelek számára magasabb szintű kényelmet és megbízhatóságot kínálnak a készülékek integrálásához. A 32 hüvelykestől egészen a 65-ös méretig az LG kereskedelmi kijelzőinek jelenleg nyolc olyan sorozata érhető el, melyek Crestron Connected tanúsítvánnyal rendelkeznek. A további modellek minősítési tesztjei most zajlanak.

„A Crestron Connected tanúsítvánnyal rendelkező LG termékek révén megerősíthetjük kapcsolatunkat a végfelhasználókkal, magasabb szintre emelhetjük a modern, személyre szabható technológiák kompatibilitását, és kiszélesíthetjük használhatósági körüket az iparágban”

— mondta Clark Brown, az LG Electronics USA Business Solutions kereskedelmi kijelzőkért felelős alelnöke.

A Crestron Connected tanúsítvány tovább erősíti az LG jelenlétét a vállalati, viszonteladói, közigazgatási, felsőoktatási és vendéglátói szektorokban, melyek mind professzionális audio-video vezérlést használnak. Ahogy ezek az iparágak fejlődnek, egyúttal az igény is növekszik az egyszerűen kezelhető termékekre, a zökkenőmentes integrációra, a megbízható megoldásokra és a hálózati összekapcsolhatóságra. Az LG mindazokkal a megoldásokkal rendelkezik, melyekre a piac képviselőinek szükségük van — fejtette ki Brown.

A Crestron Connected program részeként az LG a Crestron vezérlési szoftverét is beágyazza kereskedelmi kijelzőibe, így a tanúsítvánnyal rendelkező partnerek egyetlen központi helyszínről is könnyedén bejelentkezhetnek és irányíthatják a kommunikációt. Mivel minden kijelző közvetlen összeköttetésben van a Crestron hálózatával, amely eredeti Crestron készülékként azonosítja őket, a fogyasztók bármilyen internetkapcsolattal rendelkező számítógépről vagy mobilkészülékről, külső vezérlőegység használata nélkül irányíthatják és felügyelhetik LG kijelzőiket. Az LG kereskedelmi kijelzői a Crestron vezérlőin keresztül vészhelyzetben kulcsfontosságú üzeneteket is képesek megjeleníteni.

„Az LG és a Crestron együtt alakítja át a kereskedelmi kijelzők piacát. A Crestron megoldása, amely az audiovizuális berendezéseket, a környezeti kiegészítőket és az IT technológiákat tökéletesen működő egységbe szervezi, jól kiegészíti az LG piacvezető kijelzőtechnológiáját.”

— mondta Robert Bavolacco, az automatizált és integrált vezérlőegységek terén piacvezető Crestron Electronics programmenedzsere

A Crestron Connected minősítési program hét audio-video piaci kategóriában van jelen: kereskedelmi kijelzők, projektorok, monitorok, audio/video vevőkészülékek és síkképernyős televíziók. A Crestron Connected szoftverrel ellátott termékek Ethernet kábelen, Wi-Fin, vagy a Crestron infiNET EX® vezeték nélküli hálózati kapuján keresztül könnyedén csatlakoztathatók a központi vállalati hálózatokhoz.