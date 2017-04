Újjászületett a Samsung Gear 360 kamerája

A Samsung Electronics újratervezte Samsung Gear 360 kameráját a kényelmesebb eszközhasználat érdekében. A megújult, stílusos külső egy 360 fokos tartalmakat 4K felbontásban rögzítő kamerát rejt. A továbbfejlesztett funkciókkal rendelkező ultrakönnyű Gear 360 kompakt megoldás, amely tovább bővíti a Samsung VR-ökoszisztémát.

„Egyre több felhasználó osztja meg élmenyeit videók formájában, ezért olyan könnyen hozzáférhető és innovatív termékeket kínálunk felhasználóink számára, amelyekkel a digitális tartalmak minden eddiginél egyszerűbben létrehozhatók, megoszthatók és közvetíthetők. A továbbfejlesztett Gear 360 kamerával a felhasználók minden eddiginél változatosabb tartalmakat rögzíthetnek és oszthatnak meg.”

– mondta Younghee Lee, a Samsung Electronics Viselhető eszközök és mobilkommunikációs üzletágának globális marketing vezetője.

Továbbfejlesztett funkciókkal a kiemelkedő minőségű 360 fokos tartalmakért

A 4K felbontású videók rögzítésére alkalmas, új Gear 360 kamerával lebilincselően valósághű digitális tartalmak hozhatók létre. A 8,4 megapixeles képérzékelőkkel és Bright Lens F2.2 objektívvel felszerelt dupla halszemoptikáknak köszönhetően a Gear 360 minden eddiginél magasabb felbontású tartalom rögzítésére képes.

A Samsung innovatív technológiájának és szolgáltatásainak köszönhetően a Gear 360 kamerával bármilyen tartalom zökkenőmentesen megtekinthető, szerkeszthető és közzétehető. Legyen szó 360 fokos videóról vagy rögzített képről, a felhasználók több különböző megtekintési mód közül választhatnak. A különböző szerkesztőeszközök és szűrők széles választékával a tartalmak maximálisan testreszabhatók. A kész 360 fokos videókat pedig a felhasználók könnyen átalakíthatják egyszerűen megosztható formátumokba a Gear 360 segítségével.

360 Social Live Broadcast – Maradj adásban!

A Gear 360 kamerával valós időben oszthatók meg a tartalmak. Egy kompatibilis okostelefonnal vagy számítógéppel szinkronizált Gear 360 kamera lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiváló minőségű élő közvetítésben osszák meg élményeiket. Emellett, a rögzített tartalmak közvetlenül feltölthetők az olyan népszerű platformokra, mint a Facebook, a YouTube vagy a Samsung VR.

Fokozott kompatibilitás, új élmények

A Gear 360 külső fejlesztésű kiegészítők és állványok széles választékával kompatibilis. A Gear 360 legújabb verziója a Samsung összes élvonalbeli készülékével kompatibilis, beleértve a Galaxy S8 és Galaxy S8+ okostelefont is, valamint a Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy A5 (2017) és Galaxy A7 (2017) készülékeket. Ezenkívül a Gear 360 fokozottan kompatibilis az iOS-eszközökkel, köztük az iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus és iPhone SE telefonnal, valamint a Windows és Mac rendszerű számítógépekkel is.

További termékinformáció a www.samsungmobilepress.com,

a http://news.samsung.com/galaxy vagy a www.samsung.com/galaxy oldalakon található.

A Samsung Gear 360 (2017) termékjellemzői