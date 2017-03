A Samsung Párizsban mutatta be új Lifestyle TV termékcsaládját

A Samsung Electronics új részleteket leplezett le prémium kategóriás QLED televízióiról és a Frame készülékről. A párizsi TV bemutatón a vállalat bizonyította, hogy csúcstechnológiájával vezető szerepet játszik az otthoni szórakoztatás jövőjének alakításában.

„A Samsungnál mindent megteszünk azért, hogy a legfejlettebb technológiákat kínáljuk a felhasználóinknak, így egy semmihez sem fogható vizuális élményt és élvonalbeli dizájnt biztosítsunk, amely illeszkedik a mindennapi életvitelükhöz is. A jelenleg elérhető legszebb formatervezéssel, legkiemelkedőbb okosszolgáltatásokkal és képminőséggel a 2017-es termékcsalád valóban új korszakot nyit a televíziózás történetében.”

– nyilatkozta HS Kim, a Samsung Electronics Vizuális kijelzők üzletágának elnöke. –

A Samsung tudatosan választotta Párizst, a „fények városát”, a „fény televíziója” bemutatójának helyszínéül – az elnevezést a QLED televíziók optimális fényerejükkel és lenyűgöző képi hatásaikkal érdemelték ki. Az eseménynek a Carrousel du Louvre adott otthont, ahol a két bemutatott műalkotás, a Samsung QLED TV és a Frame szemléltette a Samsung Lifestyle TV sorozattal kapcsolatos elképzeléseit.

A legújabb QLED televíziók tervezése során a Samsung a felhasználói igényeket tartotta szem előtt. A nézők három legfontosabb elvárására a Samsung a Q Képminőség, a Q Smart és a Q Stílus megoldásokkal állt elő. Az innovatív Frame televízió megalkotásakor ezúttal is szorosan együttműködött a világhírű svájci tervezővel, Yves Beharral, hogy olyan elegáns mesterművet kínálhasson felhasználóinak, amely észrevétlenül beleolvad bármely otthon belső terébe.

Q Képminőség: A fények és színek tökéletes összjátéka

A most bemutatott QLED TV a tovább javított fényerőhatékonysággal, a nagyobb precizítással és a szélesebb színspektrummal új szintre emeli a Quantum dot technológia alkalmazását. Az új fémötvözetű Quantum dot technológia segítségével a QLED TV képminősége minden igényt kielégít, legyen szó a betekintési szögről, a színgazdagságról, a fényerőről vagy a kiváló kontrasztról. A QLED TV pontos színhűség megjelenítésére képes a 100 százalékos színgazdagság elérésére mellett – amely a Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE), Európa egyik legnagyobb műszaki-tudományos szervezetének hitelesített mérései szerint a piacon jelenleg elérhető legjobb érték.

A QLED TV gazdag és mély fekete színeket és kiváló kontrasztot kínál, elsőrangú képi élményt biztosítva a szoba megvilágításától függetlenül. A QLED TV fejlett HDR 1500 funkciója lehetővé teszi, hogy a nézők színvesztés és színtorzító hatás nélkül láthassák még a legapróbb részleteket is, ahogy azt a rendező megálmodta.

Q Smart: Új szinten az otthoni szórakoztatás élménye

A Samsung Smart Hub kibővítésével egy még inkább kézreálló, egységesebb felület született, amely közvetlen elérést biztosít a QLED televízióról. A továbbfejlesztett Samsung One Control több eszközt is támogató távirányító, amellyel valamennyi csatlakoztatott eszköz kezelhető és az okostévé több funkciója is működtethető immár hangvezérléssel is. Ezt ötvözve a Smart View alkalmazással – amely Android és iOS mobilkészülékekre is elérhető – a felhasználóknak személyre szabott Smart Hub áll a rendelkezésükre.

Q Stílus: Igazodik minden életstílushoz

Az idei évben a Samsung új dizájnelemeket mutatott be, amelyek minden otthonba illeszkednek, függetlenül a belső tér kialakításától vagy esztétikumától. A vadonatúj Észrevétlen Csatlakozás vezeték segítségével könnyedén rendszerezhetővé válnak az éktelen és kusza kábelek, mivel ezek immár egyetlen vezetékben egyesülnek. A felhasználóknak csupán egy optikai vezetéket kell elhelyezniük, amely összeköti minden berendezésüket, így felszabadul az a tér a nappalikban, amelyet eddig a különféle set-top boxok és egyéb külső készülékek foglaltak el.

A Samsung bemutatta továbbá a tökéletesen illeszkedő falikonzolt is, amely segítségével minden eddiginél szorosabban simul rá a televízió a falra, és amelynek felhelyezése nem tart tovább 15 percnél. Azok, akik nem szeretnék a falra szerelni a készüléküket, a stílusos Samsung TV-állványok széles választékából válogathatnak. A festőállványokhoz hasonlító Studio Stand például ideális választás lehet a művészi ihletettségű lakóterekbe, míg a Gravity Stand a TV kényelmes forgatását teszi lehetővé, hogy minden szögből kiváló legyen a rálátás.

Frame: Másképp nézünk majd a tévére

A Samsung továbbra is a prémium kialakításra törekszik, így újabb részleteket jelentett be legújabb innovációjáról, a Frame-ről. Ahogy azt a CES 2017 kiállításon már beharangozták, a Frame egyfajta művészi megközelítéssel készült, amely kiegészíti bármely szoba vagy vizuális környezet arculatát.

Az új és innovatív technológiának köszönhetően a Frame Művészi üzemmódjában a készülék falra akasztott képnek tűnik. Ahelyett, hogy a hagyományos tévékhez hasonlóan elfeketedne a képernyő, a Lifestyle TV kijelzői művészi alkotássá alakulnak át, és a felhasználó által kiválasztott digitális műveket jelenítik meg. Több mint 100 műalkotás áll rendelkezésre számos – például tájkép, építészet, élővilág, akció vagy rajz – kategóriában, így mindenki megtalálhatja a maga ízlésének megfelelő képeket. A művészi kompozíciók és színek széles választékát az olyan személyre szabható kiegészítőkkel társítva, mint a cserélhető keret vagy a külön megvásárolható Studio Stand állvány, a készülék valóban tökéletes kiegészítője lesz a felhasználók életterének.

A Frame készülék része a Samsung új Észrevétlen Csatlakozás vezetéke és a tökéletesen illeszkedő falikonzol is, így azt a felhasználók valóban bárhova akaszthatják, mivel tökéletesen belesimul bármely lakótérbe, és nem lógnak ki belőle éktelen kábelek vagy vezetékek.

A Frame termékcsaládot kezdetben csak néhány kiválasztott európai piacon vezeti be a Samsung, így Magyarországon egyelőre nem lesz érhető el.