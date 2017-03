A Sony sajtótájékoztatóján jártunk!

Tegnap a Sony sajtótájékoztatóján voltunk hivatalosak, mely ismét nagyon izgalmasnak bizonyult. Egy összefoglaló előadást követően kisebb csoportokra szedték a csapatot, hogy akár egyesével is ki lehessen próbálni a termékeket. Ez nagyon szimpatikus volt, hiszen úgy lehet a leginkább megérteni és véleményezni ezeket az eszközöket, ha azokat meg is lehet fogni.

A rövid összefoglaló után a legizgalmasabbnak az Sony legújabb OLED TV-je tűnt, mely olyan hangsugárzó rendszerrel rendelkezik, amilyet még nem láthattunk eddig. A hang rezgéseit a képernyő felülete adja át úgy, mint a hangszóró membránja, ezáltal tökéletes tér érzetünk lesz, hiszen ténylegesen pontosan ott szólal meg a hang, ahol a képi esemény történik. Emellett az állítható hátsó állványba szerelt mélysugárzó tökéletesen egészíti ki a képernyőn keresztül érkező magasakat, sokkal jobb hangzást biztosítva mint az eddigi készülékeknél.

Emellett új processzort is készítettek, ami nagyon nagy mértékben megszűri a képi zajokat, ezzel a színeket tökéletesítve szinte valósághű képet kapunk, sokszor még színesebbet is! Az XE szériás 2017-es Sony TV-k szinte mindegyike tartalmazza ezt az új processzort, nem csak óriás méretű készülékekben lesz elérhető.

Ami még érdekesség volt a LedTV palettán, hogy egyre jobban ügyelnek a hátsó dizájnra is olyannyira, hgy szinte minden eltüntethető rajta műanyag burkolatokkal

Eztán következtek a kamerák, és fényképezők.

Itt is sokszínű prezentációkat láthattunk, de a nagy része leginkább a profi fotósoknak szólt a legújabb Fe 85mm F1.4 GM lencsét ki is lehetett próbálni, illetve bemutatták a szem-autófókusz funkciót, mely tökéletesen rá tud fókuszálni a szemre, mindezt egy pillanat alatt, így sosem lesz életlen.

A hétköznapi felhasználók számára is volt érdekesség, pl. az RX 100-as illetve az Alfa 6500. Utóbbival demonstráltak ultra-slowmotion videó készítést is, ami akár otthoni felhasználásban is érdekes lehet sporteseményeknél, vagy bármi aktív tevékenység rögzítésénél

Emellett a Sony sportkamerája is lenyűgöző volt, főleg a stabilizátora. Nagy kilengésű mozgás esetén is képes szinte teljesen egyenesen megtartani a képet, és mindezt mechanikusan teszi, tehát nem szoftveresen, ami azt eredményezi, hogy 4k felvételnél sem fog lassulni a dolog.

Végül az audióeszközök következtek, ahol megismerkedhettünk az Extra Bass családdal, ami a Sony legújabb fejhallgató/fülhallgató/hangszóró szériája.

Ugyebár legtöbbször a mélyek kezelésével van probléma mindhárom téren, ezért is gondolta a Sony, hogy ebbe az irányba fog elmenni és konkrétan az alacsonyabb frekvenciákra fektet nagyobb hangsúlyt. Mégis a legjobban a Sony “agyba-dugós” fülhallgatója nyerte el leginkább tetszésünket, pontosabban a Sony XB70BT, mely pofonegyszerűen kezelhető, akár 24 óra zenehallgatást tud biztosítani 2,5 óra töltés után. Kényelmes viselet, és nagyon komoly zenei élményt okoz az Extra Bass funkcióval.

Mindent egybe vetve nagyon izgalmas és új ötletekkel állt elő a Sony, melyek ténylegesen hasznosak lehetnek a mindennapjainkra nézve, illetve szebbé és érdekesebbé téve azokat.