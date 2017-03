Új Bluetooth audio termékekkel bővül az IFROGZ termékek családja

A ZAGG (Nasdaq:ZAGG) kreatív mobil kiegészítőkre szakosodott IFROGZ® márkája bemutatta vezeték nélküli Bluetooth® audio termékcsaládjának legújabb fülhallgatóit, fejhallgatóit és hangszóróit. A 2016 év végén bemutatott díjnyertes IFROGZ vezeték nélküli termékek kiemelkedő árértékükkel gyorsan kivívták az elismerést a fogyasztókat és a szakértőket körében egyaránt , mivel az általuk képviselt minőség és funkcionalitás korábban csak a jelentősen drágább árfekvésű audio termékekre volt jellemző.

Az IFROGZ most két új vezeték nélküli fülhallgató modellel, vezeték nélküli fejhallgatókkal és hordozható hangszórókkal is szélesíti választákát. Az új modellek olyan vonzó áron kerülnek piacra, hogy a vezetékes megoldásokhoz való ragaszkodást többé nem lehet a pénztárca vastagságával indokolni.

A termékek párosítása gyors és egyszerű, az intuitív vezérlő gombok használata gyerekjáték, és több órán keresztül biztosítják kellemes zenehallgatási élményt a felhasználóknak.

„Nagyon izgalmas folyamatosan újradefiniálni az elérhető árkategóriában megjelenő termékekkel kapcsolatos fogyasztói várakozásokat. Az IFROGZ kezdetektől a csúcsminőségű vezeték nélkül audio eszközök széles körű elérhetővé tételén dolgozik. Ez alól az új Coda termékek sem jelentenek kivételt: akár a vezeték nélküli fülhallgatókat, akár a fejhallgatókat, vagy a könnyű hordozható hangszórókat nézzük, termékeink kiemelkedő funkcionalitással és hangminőséggel rendelkeznek.”

– mondta el Dermot Keogh, nemzetközi termékigazgató.

A kibővített IFRGOZ Bluetooth vezetéknélküli termékcsalád a következőket tartalmazza:

Coda Wireless

Új mélyponton a minőségi vezeték nélküli hang…ára. Divatos színekben, 10mm-es hangsugárzóval, a Coda vezeték nélküli fülhallgatók azt az újszerű hub konstrukciót kapták, amit már termékcsalád korábbi tagjai is követtek: a pehelysúlyú fülhallgatók praktikus mágneses csíptetője szilárdan rögzíthetők a ruházatra, ami úton a munkában, vagy edzés közben is remek szolgálatot fog tenni tulajdonosának. A Coda wireless termékekre fülhallgató-párna garancia (Earbud tips for life™) érvényes.

Coda Wireless fejhallgató

Az igazán erőteljes hangteljesítmény kedvelőinek a teljes fülkagylót lefedő, 40mm hangsugárzókat tartalmazó Coda Wireless fejhallgatók jelenthetik a megoldást. A készülék 8-10 óra vezeték nélküli zenehallgatást tesz lehetővé két töltés között, miközben kényelmes, puha, párnázott fejhallgatók biztosítják, hogy zavartalanul elmerülhess a zenehallgatásban. A csomagnak része egy 3.5mm-es pótkábel, így semmilyen körülmények között nem maradhatsz zene nélkül.

Coda Wireless hangszóró

A karcsú és pehelysúlyú Coda Wireless hangszórók 40mm átmérőjű és 360°-ban sugárzó irányérzéketlen (omnidirectional) hangsugárzói a teljes teret megtöltő hangot hoznak létre, a beépített mikrofonnak köszönhetően pedig akár telefonhívásainkat is bonyolíthatjuk segítségükkel. A 10 m-es vezetéknélküli hatótávolságnak és az egyszerű vezérlőrendszernek köszönhetően, nem kell minden alkalommal a készülékért nyúlni, ha váltani szeretnél a lejátszási listában. A Coda Wireless hangszóró 4+ óra lejátszási időt kínál.

InTone Wireless

Az emblematikus fülhallgató konstrukció, amely sokak számára ismerős lehet az IFROGZ legnagyobb példányszámban eladott vezetékes headsetjéből, most az ergonomikus InTone Wireless 14mm hangsugárzókat, irányított akusztikát kínáló modelljében köszön vissza. A fülhallgató minden eddiginél kényelmesebb zenehallgatási és telefonálási élményt kínál anélkül, hogy értékelhetetlenné tenné a felhasználók számára a környezeti hanghatásokat.

Fülhallgató-párna garancia

A Code Wirless termékekre érvényes az IFROGZ Earbud tips for life™ korlátozott élettartam garancia, amely azt jelenti, hogy a fülhallgató gumik elhasználódása, sérülése, vagy elveszítése esetén az IFROGZ pótolja azokat.

Elérhetőség:

Az új IFROGZ audio termékek rendelkezésre állnak www.zagg.com oldalon és világ vezető kiskereskedőinél világszerte.