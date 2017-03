Az Epson új, akár 100″ méretű képet vetítő, univerzális tárgyalótermi projektorával túlmutat a síkpaneles kijelzőkön

Az Epson új interaktív projektora, az EB-1460Ui elősegíti a csapatmunkát és magas szintű üzleti integrációt biztosít a tárgyalótermekben, így hatékonyan támogatja a munkafolyamatokat. A Wi-Fi csatlakozásnak köszönhetően a távoli munkavégzés, és a Skype-értekezletek is akár 100″ méretű Full HD képernyőn valósíthatók meg ezzel a piacvezető megoldással. Az új termékcsalád tagjai minden eddiginél hatékonyabb együttműködést tesznek lehetővé, akár azonos teremben, akár a világ különböző részein, egymástól távol dolgoznak a munkatársak.

Tőrös Gáspár, az Epson projektorokért, hordozható eszközökért és üzleti megoldásokért felelős vezetője elmondta:

„A legújabb, KKV-knak és nagyvállalatoknak szánt megoldások segítségével lehetőség nyílik egy modern gondolkodású, valóban produktív munkahely kialakítására, amihez a hatékony, csapatmunkán alapuló értekezletek is hozzájárulnak. Ezek a felsőkategóriás, ultra rövid vetítési távolságú, modern technológiával felszerelt Wi-Fi-s projektorok lehetővé teszik a szervezeti információ megosztását. Olyan lenyűgöző interaktivitást nyújtanak az akár 100″ méretre állítható vetítőfelületen, amit a síkpaneles kijelzők nem tudnak gazdaságosan megteremteni. Amellett, hogy a méretezhető vetítőfelületű készülékek ár-érték aránya kiemelkedően kedvező, valóban ideálisak a modern, interaktív és produktív munkahely megteremtéséhez.”

A két forrásból megjelenített osztott képernyő segítségével a felhasználók két feladatot is el tudnak végezni egyszerre, így akár prezentációt tarthatnak és videokonferencia-hívást is fogadhatnak. Az interaktív tábla tartalma könnyen menthető, elküldhető és kinyomtatható, valamint a beépített 16W-os hangszórók kiválóan szólnak akár külön eszközök vagy kábelek használata nélkül is. A készülékek az üzleti adatbiztonság szempontjából is megbízhatóak, mivel minden modell esetében jelszó szükséges a kép megosztásához, vagyis titkosított jelszót kell megadni a táblán megjelenő tartalmak megnyitásához. Továbbá, még egy vezeték nélküli biztonsági megoldás is hozzájárul a magas fokú adatvédelemhez.

Az EB-1460Ui készülék tárgyalótermi együttműködéshez tervezett univerzális megoldást nyújt, amely lehetővé teszi a Skype üzleti használatát, és az egyéb, értekezletek során lebonyolított videohívásokat, valamint további könnyen használható interaktív funkciókat is biztosít. A felhasználó a számítógépét az íróasztalán hagyhatja, ugyanis a távoli hozzáférés segítségével nem csak az útiköltség takarítható meg: a távoli asztali funkciók rugalmas munkavégzést és nagyfokú szabadságot kínálnak. Az ujjérintéses, két tollat támogató interaktivitást biztosító megoldással a prezentációt az előadó maga vezérelheti, valamint az iProjection alkalmazással1 könnyen megoszthatja és megtekintheti a különféle vezeték nélküli tartalmakat iOS vagy Android operációs rendszert futtató mobileszközökről is.1 A Miracastnak köszönhető képernyőtükrözéssel könnyedén oszthatók meg tartalmak közvetlenül olyan Android vagy Windows-alapú eszközökről, amelyek szintén támogatják ezeket a funkciókat. .

Az EB-1460Ui mellett a termékcsalád további két modellt tartalmaz. Ultrarövid vetítési kialakításának köszönhetően a felhasználók vakító fény nélkül tarthatják meg prezentációikat, miközben a kiváló hatás elérése és a nézők kényelme érdekében az értekezleteken a kép 100″ méretben látható. Az EB-1460Ui, EB-1450Ui és EB-1440Ui modellek az Epson 3LCD technológiáját használják a kiemelkedően élénk, akár 4400 lumen fényerejű képek kivetítéséhez. A sorozat készülékei lenyűgöző, a Full HD-t is meghazudtoló, 1920 x 1200 pixeles WUXGA felbontást nyújtanak, az akár 10 000 órás lámpaélettartam gazdaságos módban pedig csökkenti az energiafelhasználás és a szerviz költségeit.

Az EB-1460Ui projektor várhatóan 2017 márciusától érhető el bruttó 1 213 000 forintért, az EB-1450Ui és az EB-1440Ui készülékek pedig már megvásárolhatók bruttó 1 148 000 és 1 050 000 forintos áron.