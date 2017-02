Az új LG X power2 nagy kapacitású akkumulátorral mutatkozik be a 2017-es MWC-n

Az LG Electronics (LG) a 2017-es Mobile World Congress (MWC) kiállításon, Barcelonában mutatja be új X power2 okostelefonját, melyet a kifejezetten nagy kapacitású akkumulátort igénylő felhasználóknak, valamint a multimédia és a játékok rajongóinak terveztek.

Az X széria minden egyes modellje olyan exluzív tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket általában csak prémium kategóriás telefonok kapnak meg. Ezek a készülékek olyan egyedi élmények széles skáláját nyújtják, melyek túlmutatnak a korábbi középkategóriás telefonokon. Az X sorozat idei első modellje, az LG X power2 erős, 4500 mAh-s akkumulátora miatt kitűnő választás lehet azon felhasználók számára, akik gyakran használnak energiaigényes alkalmazásokat és játékokat, nagyméretű, 5,5 colos kijelzője pedig azoknak kedvez, akik szívesen néznek multimédiás tartalmakat, például videókat vagy filmeket a telefonjukon.

Az LG X power2-t úgy tervezték, hogy egy teljes hétvégén keresztül, töltés nélkül képes legyen tulajdonosát szolgálni. Teljesen feltöltött állapotában az LG X power2 nagyjából 15 órán keresztül alkamas videolejátszásra és 14 órán át tud navigációs utasításokat adni, illetve közel 18 óráig használhatjuk folyamatos internetezésre is. Az LG X power2 készülékekbe a mai, elfoglalt felhasználók elvárásainak megfelelően a gyorstöltési lehetőséget is beépítették. Egy 60 perces töltés 50 százalékos akkumulátorszinthez elég, míg a teljes töltöttséghez két órára van szükség, ami kétszer olyan gyors töltést jelent, mint a legtöbb telefon esetében.

Az X power2 5,5 colos, nagyméretű HD In-cell érintőkijelzője élettel teli színeket kínál, de az LG a kijelző kültéri használhatóságát is továbbfejlesztette, hogy a képernyő még erős napsütésben is jól látható legyen. Az LG X power2 5 MP-es előlapi kamerája a kijelző felett kapott helyet, széles látószögével szelfibot nélkül is könnyedén készíthetünk akár nyolcfős, csoportos szelfiket is. A 13 MP-es hátlapi kamera zéró záridős funkciót kapott, azaz a gomb lenyomása és a fénykép rögzítése között nincs várakozási idő. Az előlapra helyezett lágy LED vaku pedig már-már egy profi stúdióhoz méltó minőségben készíti el a csoportképeket.

Az e-könyvek és online képregények olvasása a kényelmes nézet (Comfort View) mód kiválasztásakor valóban komfortossá válik, hiszen csökken a kijelző által kibocsátott kék fény mennyisége, ami bizonyítottan szemfáradtságot okoz.

Az okostelefon az LG exkluzív szelfi technológiája miatt is egyedülálló a többi középkategóriás készülékhez képest. Az Auto Shot funkció automatikusan kioldja az előlapi kamera zárát egy arc azonosításakor, a Gesture Shot vagy Gesture Interval Shot beállításokkal pedig a kamera olvas a kézjelzésekből és reagál is azokra, így a gombnyomás közbeni elmozdulás nem teheti többé homályossá a képet. A Quick Share, azaz gyorsmegosztási funkcióval a felhasználók egyetlen érintéssel közzétehetik kedvenc közösségi oldalakon az elkészült képeket.

„Az LG X power2 az LG teljes okostelefon felhozatalának legerősebb akkumulátorát kapta azért, hogy a felhasználók hosszú órákon keresztül, nagy képernyőn élvezhessék a multimédiás szolgáltatásokat anélkül, hogy azon aggódnának, mikor merül le a készülékük. A teljes X sorozat a kiváló technológiákról és az egyedi funkciókról szól, hiszen mindkét szempont fontos napjaink jó ítélőképességű vásárlói számára.”

— mondta Juni Cho, az LG Electronics mobilkommunikációs üzletágának elnöke.

Az LG X power2 értékesítése márciusban Latin-Amerikában kezdődik, majd többek között az Egyesült Államok, Ázsia, Európa kulcsfontosságú piacain folytatódik. Az LG az X power2 ajánlott fogyasztói árát a piacra kerülés időpontjában jelenti majd be.

Az LG X power 2 legfontosabb specifikációi: