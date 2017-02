A Huawei bemutatta P10 és P10 Plus okostelefonjait

A Huawei a barcelonai Mobile World Congress (MWC) kiállításon bemutatta legújabb prémium okostelefonjait, a Huawei P10-et és P10 Plus-t. Az új zászlóshajó készülékek a Leicával közösen fejlesztett elő- és hátlapi kamerával, valamint 3D arcfelismerő funkcióval érkeznek.

„A kultúra és a technológia egyre inkább összekapcsolódik manapság, ez utóbbi pedig lassan jelen lesz életünk minden részében. Ezért a célunk, hogy olyan készülékeket alkossunk, amelyek megkönnyítik és jobbá teszik az emberek mindennapjait. A HUAWEI P10 és P10 Plus okostelefonjainkat ezért olyan kivételes új funkciókkal terveztük meg, amelyek tovább fokozzák a felhasználói élményt.”

– mondta el Richard Yu, a Huawei fogyasztói üzletágának vezérigazgatója.

Az új okostelefonnal a felhasználó egy fotóstúdiót tarthat kezében

A HUAWEI P10-et a legújabb Leica Dual-Kamera 2.0-val, a P10 Plus-ot Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition-nel szerelte fel a gyártó: a hátlapi kamera egy 12 megapixeles RGB szenzorral és egy 20 megapixeles monokróm lencsével, valamint a színes és a monokróm képet összekombináló, második generációs fúziós algoritmusokkal érkezik.

A HUAWEI P10 és P10 Plus emellett precíz 3D arcfelismerő funkciót is kínálnak felhasználóiknak, amely részletgazdagabb azonosítást tesz lehetővé.

A telefon előlapi Leica kamerája 8MP-es, F/1.9-es rekeszértékkel érkezik, valamint egy olyan, új szenzorral, amely több fényt képes rögzíteni. A portrékészítő funkciók ezen az előlapi kamerán is elérhetőek, hogy a felhasználók kiváló minőségű selfie-ket készíthessenek vele. Emellett a HUAWEI P10 és P10 Plus kamerája érzékeli, hogy a felhasználó normál szelfit, vagy „groufie”-t, csoportos szelfit készít-e, és utóbbi esetében automatikusan széles látószögre vált.

Mindkét telefonnal készíthető színes és fekete-fehér bokeh effektusos fotó is. A HUAWEI Plus hátlapi kamerája az új Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, amely új Leica SUMMILUX-H lencsékkel, és nagyobb, F/1.8-as rekeszértékkel érkezik.

Kivételes teljesítmény, adatkapcsolat, ujjlenyomat olvasó

A HUAWEI P10 és P10 Plus erőteljes Kirin 960 processzorral és új felhasználói felülettel, az EMUI 5.1-el érkeznek. Ez utóbbi különleges fejlesztéseket kínál felhasználóinak, többek között a Machine Learning algoritmust, amely képes megtanulni a felhasználó szokásait. A Machine Learning-gel a készülék elemzi, hogy hogyan használja a felhasználó a telefont, és ez alapján optimalizálja az alkalmazásokat, azaz azokra az appokra, tárhelyekre és folyamatokra összpontosítja az erőforrásokat, amelyek a legtöbbet vannak használatban. Ezáltal a készülék Android rendszere hónapok után sem lassul le.

A HUAWEI P10-et 3200 mAh-s, a P10 Plus-t 3750 mAh-s akkumulátorral és HUAWEI Szupergyors töltővel (SuperCharge) szállítják. Ez utóbbit az úgynevezett 5-gate védő mechanizmussal látta el a gyártó, amely folyamatosan, valós időben méri és elemzi az elektromos feszültség, az áram és a hőmérséklet szintjét, így teljesen biztonságos töltést garantál.

A Kirin 960 és az EMUI 5.1 párosa még jobb hálózati kapcsolódást tesz lehetővé. A HUAWEI P10 Plus egy 4×4-es MIMO antenna rendszert tartalmaz, amely 4.5G támogatottságú. A HUAWEI P10 és a HUAWEI P10 Plus is 2×2-es Wi-Fi MIMO antenna rendszerrel érkezik.

A gyors és precíz ujjlenyomat olvasó mindkét telefonon az előlapra került, ahol a navigációs sávot helyettesíti. A HUAWEI P10 egy elegáns, mindössze 6,98mm vékony készülék, képernyője 5,1 hüvelykes. Nagytestvére, a P10 Plus 5,5 hüvelykes és nagyobb felbontású, 2K-s kijelzővel érkezik.

Egyedi színek, a Pantone Color Intézettel együttműködésben tervezve

A HUAWEI P10 és P10 Plus színverzióit a vállalat a Pantone Color Intézettel együttműködésben tervezte: a készülék Dazzling Blue (kék) és a Pantone által a 2017-es év színének választott Greenery (zöld) színekben is kapható lesz. Magyarországon várhatóan csak a kék verzió lesz elérhető.

Magyarországon a Huawei P10 szürke, ezüst, valamint várhatóan kék és arany színekben kerül az üzletekbe, utóbbi két verzió hyper gyémánt csiszolással megmunkált hátlapot kap.

A Huawei P10 Plus pedig fekete és ezüst színekben érkezik.

Partneri megállapodások a kreativitás támogatására

A Leica Camerával és a Pantone-nal történő hosszú távú együttműködései mellett a Huawei a londoni Saatchi Galleryvel is partneri megállapodást kötött, valamint a Londoni Művészeti Egyetem Central Saint Martins nevű művészeti és design központjával is együttműködik. Ennek keretében az intézmény hatvan diákját kérték fel arra, hogy a HUAWEI P10 számára kiegészítőket tervezzenek. Emellett a híres divatmárka, a Ricostru mögött álló tehetség, Rico Machit Au is tervezett exkluzív kiegészítőket a készülékhez.

A Huawei és a Vogue pedig egy olyan projekt keretében egyesítette erőit, amely tíz ikonikus fotót alkotna újra az új HUAWEI P10 okostelefonnal fotózva. A képek Pekingben, az Ullens Kortárs Művészeti Központban (Ullens Center for Contemporary Art, UCCA) kerülnek kiállításra.

Árazás és elérhetőség

A Huawei P10 és P10 Plus márciustól lesz elérhető többek között olyan országokban, mint Ausztrália, Ausztria, Franciaország, Finnország, Németország, vagy az Egyesült Királyság, számos más piac mellett.

Árazása az alábbiak szerint alakul: