A HP Inc. kibővített mobileszköz-portfóliójával megkönnyíti az utazás közben végzett munkát

A 2017. évi Mobil Világkongresszuson mutatkozott be a HP Inc. legújabb leválasztható számítógépe, a HP Pro x2 612 G2. A 2 az 1-ben készülékhez tartozik egy sor innovatív vertikális tartozék, amelyekkel tovább bővül a vállalat stílusos és hatékony, a munkavégzést útközben is elősegítő eszközeinek palettája. A HP Pro x2 612 G2 segítségével a mobil eszközökkel dolgozó szakemberek az üzleti munkafolyamatokat automatizáló alkalmazásokat használhatnak hatékonyan, vállalati szintű biztonság és kiszolgálhatóság mellett.

„Mivel egyre többen és egyre gyakrabban dolgoznak az irodától távol is, olyan eszközöket és tartozékokat kínálunk, amelyekkel a hagyományos asztali számítógép hatékonysága az informatikai részlegek által biztonságosan kezelhető és kiszolgálható, mobilabb környezetben érhető el.„E megoldásoknak köszönhetően a munka hatékonyabb lehet egy elsősorban mobil eszközökből álló környezetben, ezáltal a dolgozók sokrétű feladatokat tudnak ellátni útközben is, az informatikai részlegek eszközkiadáshoz kapcsolódó költségei pedig alacsonyabbak lesznek, biztonsági kockázatok nélkül.”

– mondta el Benoit Bonnafy, a HP Inc. üzleti és személyes rendszerek részlege EMEA-régiójáért felelős alelnöke.

A Pro x2 sokoldalú, 2 az 1-ben kialakítású, leválasztható számítógép több, személyes és üzleti használatra is alkalmas üzemmóddal: előadásra és jegyzetelésre szolgáló mód, táblagép mód adatgyűjtéshez és notebook mód. A Pro x2 a legújabb, 7. generációs Intel® processzorok választékával kapható, melyek megbízható teljesítményt nyújtanak a különböző végfelhasználói igényekhez.

A Pro x2 tervezésekor az elsődleges szempont a mobil hatékonyság volt, ezért tartalmaz WLAN-t, választható hozzá WWAN, akkumulátora pedig gyorsan tölthető és akár 11 órát is kibír. Az eszközhöz tartozó, mágnesesen rögzíthető Collaboration klaviatúra külön billentyűkkel rendelkezik a hang- és a videokonferencia-hívások közvetlen kezeléséhez. A rajzolást és a jegyzetelést a HP Active Wacom Pen with App Launch elnevezésű tolla és a 165 fokban kihajtható kitámasztó segíti, ezáltal az előadás és a tartalommegosztás is igazán könnyű. A Pro x2 a gyors töltéshez és adatátvitelhez USB-C™ csatlakozóval, míg a hagyományos perifériák használatához USB-A csatlakozóval is rendelkezik.

A Pro x2 tervezésekor az informatikai biztonság, kezelhetőség és életciklus-menedzsment is fontos szerepet játszott. Az eszköz rendelkezik biztonságos munkakörnyezetekhez készült beépített kártyaolvasóval, cserélhető SSD-vel és a HP Client Security Suite Gen3 csomaggal, valamint választható még hozzá ujjlenyomat-érzékelő és Near Field Communications (NFC) lehetőség is. Az informatikai életciklus-menedzsment része a kijelzőpanelről levehető hátlap és a nagyvállalati szintű szervizelhetőség a kitámasztó és más fontos alkatrészek, valamint a non-stop személyes terméktámogatás. A Pro x2 a vállalatoknál hagyományosnak mondható 3–5 éves életciklushoz készült, és átment az MIL-STD leejtés-, por-, nedvesség-, hőmérséklet-változás- és ütésellenállósági tesztjein.

A HP x2 és x3 készülékei a sokoldalúságot helyezik előtérbe, külön kapható tartozékok széles választékával, amelyek révén a mobil eszközökkel dolgozó szakemberek hatékonyan végezhetik a munkájukat, miközben állandó kapcsolatban maradhatnak az irodában és azon kívül is. A Mobil Világkongresszuson bemutatott új tartozékok:

HP Pro x2 612 G2 megerősített tok: A rendkívüli munkakörülmények között dolgozók számára ideális tokon 360 fokban elforgatható karpánt, vállpánt, tolltartó és választható portok találhatók, és kompatibilis a Pro x2 billentyűzetével.

HP Elite USB-C™ dokkoló: A vállalati informatikai részlegek elvárásainak is megfelelő dokkolóval az eszközök asztali számítógéppé alakíthatók át, egyszerre több kijelzőhöz vagy más eszközhöz is csatlakoztatható akár töltés közben: a többi között kompatibilis a multifunkciós Type-C™ USB-porttal rendelkező és a Thunderbolt™-ot támogató Pro x2, HP Elite x2 1012 G1 és HP Elite x3 eszközökkel.

HP USB-C™ port többszöröző utazáshoz : A mobil eszközökkel dolgozó, utazás közben is több perifériás portot használó szakemberek számára ez a megoldás segíti a kijelzők és USB-eszközök csatlakoztatását, valamint a Pro x2, az Elite x2 vagy az Elite x3 töltését az eszköz használata közben is, egyetlen USB-C™ kábellel.

HP kiskereskedelmi megoldások tartó 12 : Az NRF-en bejelentett megoldás a Pro x2-vel közösen olyan hordozható megoldást nyújt az üzlettulajdonosoknak, melyet üzletükben egyszerre használhatnak pénztárgépként és mobil tranzakciókhoz.

: Az NRF-en bejelentett megoldás a Pro x2-vel közösen olyan hordozható megoldást nyújt az üzlettulajdonosoknak, melyet üzletükben egyszerre használhatnak pénztárgépként és mobil tranzakciókhoz. HP Elite x3 mobil szkennelő megoldás: Ez a megoldás tovább bővíti a HP Elite x3 felhasználási körét. A mobil eszközöket használó szakemberek kiszolgálásán túl az egészségügyben, felmérésekhez vagy a kiskereskedelemben is használhatóvá válik a vertikális munkafolyamatok mobillá tételéhez. A beépített vonalkódolvasó bárhol használható árak ellenőrzésére, a leltár vagy ügyfélkapcsolati adatok elérésére, gond nélkül kapcsolódik továbbá az irodai adminisztrációhoz, illetve asztali számítógépként is használható a csatlakoztatható dokkoló, kijelző, egér és billentyűzet segítségével.

Árak és elérhetőség