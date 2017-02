A Sony Mobile formabontó innovációkkal készül a 2017-es MWC-re

A Sony Mobile Communications („Sony Mobile”) a mai napon megerősítette pozícióját, mint vezető kommunikációs innovátor, ugyanis olyan termékélményeket mutatott be, amelyek úttörőnek számítanak a fogyasztóknak szánt technológiában.

„Az Xperia Touch a legforradalmibb felhasználói felület az okostelefon óta. Egy éve, hogy bemutattuk márkánk új irányát, és a jövő kommunikációjára vonatkozó víziónkat. Most pedig nem csak az Xperia XZ Premium készüléket jelentjük be, amely az okostelefonok alapvető funkcióit emeli egy következő szintre a legfejlettebb technológiák segítségével, hanem az interaktív kommunikáció egy teljesen új élményét hozzuk létre az Xperia Smart Products (okostermékek) bevezetésével.”

– nyilatkozta Hiroki Totoki, a Sony Mobile Communications elnöke

Elismert koncepció a fogyasztói termékek között: Az Xperia Touch, az interaktív Android projektor 2017 tavaszán kerül bevezetésre a kijelölt piacokon

Az Xperia Touch egy interaktív projektor, amely bármilyen lapos felületet egy 23”-es HD érintőkijelzővé alakít át, akár horizontális vagy vertikális ultrarövid vetítőtávolságú megjelenítéssel. A fizikai érintésre és kézmozdulatokra[i] a felület gyors, gördülékeny és reszponzív módon reagál. A Sony SXRD vetítés kijelző technológia használatára épül, az érintést a fejlett infravörös fényérzékelő, valamint a valós idejű detektor kombinációja teszi lehetővé egy beépített kamerán keresztül 60 fps sebességgel.

Az Xperia Touch lehetővé teszi, hogy a család és barátok összegyűljenek az asztal, a konyha sziget, vagy egy sima falfelület körül, és élvezzék a játékot, online videó stream szolgáltatásokat nézzenek, valamint az üzenetküldő applikációk és közösségi hálók használatával kommunikáljanak.

A nyitóképernyő elegáns kialakítását kimondottan érintésre fejlesztették ki – úgy tervezték, hogy minimalista és hozzáférhető legyen megvilágított és sötét körülmények között egyaránt. Információt nyújt az éppen aktuális időjárásról, valamint található még rajta egy emlékeztető tábla a feljegyzéseknek vagy video jegyzeteknek, hozzáférés a naptárhoz és egy Skype™ portál a videó beszélgetésekhez a kollégákkal vagy a szeretteinkkel.

Az Xperia Touch nemcsak a PlayStation®4 Remote Play rendszerrel kompatibilis, hanem bármely Google Play áruházból letöltött applikációval és játékkal is fut, így már most több százezer alkalmazás válik élvezhetővé a készüléken keresztül. Ezenkívül az egyedülálló kivetítés, az érintéssel való vezérlés képessége, és a szenzor szerkezet egy teljesen új platformot nyújt a fejlesztőknek, amelyre építhetnek és alkothatnak.

Az Xperia Touch 2017 tavaszán jelenik meg Európában a kiválasztott viszonteladók kínálatában, és az Xperia Store Online-on, €1499 javasolt kiskereskedelmi áron.

Az Xperia Ear „Open-style CONCEPT” a következő generációs Xperia okos termék koncepció

Az Xperia Ear „Open-style CONCEPT” egy ’open-ear’ hangtechnológián alapul, amit a Sony Future Lab Program keretén belül fejlesztettek ki, ami egy inkubátor program, mely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók kipróbálják, és alakítsák a Sony kutatási és fejlesztési részlegéről származó prototípusokat.

A Sony akusztika terén szerzett kutatásait és vezető szerepét hasznosítva kifejlesztettek egy vezeték nélküli ’open-ear’ fejhallgatót, amelyen keresztül zenét hallgathatsz, és értesítéseket kaphatsz, míg ezzel párhuzamosan a téged körülvevő világ hangját is hallod. Akár zenét hallgatsz edzés közben, vagy ingázol a maga nemében ez egy összehasonlíthatatlan érzékelési élményt nyújtó eszköz.

Az Xperia Ear „Open-style CONCEPT” arra hivatott, hogy teljesen újraértelmezze azt, ahogy a mindennapokban hallgatjuk eszközeinket és kommunikálunk segítségükkel. Ez a koncepció termék két nagyon erőteljes akusztikus vezeték és meghajtó egységek együttes munkájával a hangot közvetlenül a hallójáratba továbbítja.

Továbbá csakúgy, mint az Xperia Ear esetében, az Xperia Ear „Open-style CONCEPT” készüléket is a Sony Agent technológia hajtja – egy személyi asszisztens, amely képes értelmezni a társalgási hang interakciókat és a fejmozdulatokat, hogy segítséget nyújtson neked a feladatok végrehajtásában, az információhoz való hozzáférésben és a kommunikációban.

A Sony Mobile továbbra is folytatja azon fejésztéseit, melyek segítségével még több lehetőség és funkció válik elérhetővé a fülbe helyezett kiegészítők támogatása által. Erre remek példa az „Anytime Talk”, amely egy új voice-chat szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók valós idejű csoportos beszélgetéseket kezdeményezzenek a kontaktok közötti keresgélés, illetve tárcsázás nélkül, egy egyszerű gomb megnyomásával vagy akár egy fejmozdulat segítségével. Az első generációs Xperia Ear készülékekre a következő hónapban lesz elérhető a béta verzió.

A Sony Mobile emellett az Xperia okos termékeken elérhető Sony Agent Technology és a LINE Corporation – a népszerű üzenetküldő applikáció a LINE tulajdonosa – új, mesterséges intelligenciát használó felhő-platformja közötti együttműködési lehetőségeit keresi, hogy kifejlesszenek és közösen megalkossanak egy teljesen új kommunikációs élményt.

Három új Xperia okostelefon: a zászlóshajó Xperia™ XZ Premium és a szuper középkategóriás Xperia XA1 és XA1 Ultra

A Sony Mobile többek között a népszerű X-széria újabb három tagját is bejelentette, ezzel erősítve a prémium és középkategóriás modellek kínálatát. Ezzel biztosítva, hogy a különböző funkciókat kínáló készülékek között a felhasználók világszerte megtalálhassák azt, amely leginkább megfelel az igényeiknek és inspirálja mindennapjaikat.

„Folytatjuk az okostelefon portfóliónk fejlesztését és átalakítását, azzal a megingathatatlan elkötelezettséggel, hogy a legfejlettebb technológiát egy elegánsan megtervezett termék formájában nyújtsuk át a fogyasztóknak. Legyen ez akár egy memóriával rendelkező kamerarendszer, ami képes lassított felvételek készítésére, vagy a világ első 4K felbontású HDR okostelefon kijelzője. Minden esetben olyan élményeket nyújtunk, amelyek olyan érzelmileg telített és jelentőségteljes módon kapcsolja össze a felhasználókat, mint ezelőtt még soha”

– nyilatkozta Hideyuki Furumi a Sony Mobile Communications EVP, Global Sales & Marketing vezetője.

Az Xperia XZ Premium bemutatja a Sony új Motion Eye™ kamerarendszerét, ami fejlett funkciókat, és kiváló képminőséget tesz lehetővé, valamint a világ első 4K felbontású HDR kijelzőjét (5.5”). A Motion Eye kamera 960 fps-es szuper lassított videó felvételek rögzítését és visszajátszását teszi lehetővé, ami négyszer lassabb, mint amit bármely más okostelefon kínál. Az Xperia XZ Premium világszerte elérhető 2017 késő tavaszától, fényes króm és mélytengeri fekete színekben.

A tavalyi évben bevezetett Xperia XA modellek sikerére építve, az Xperia XA1, és a 6”-es nagy kijelzővel ellátott XA1 Ultra, egy gyönyörű, keretnélküli dizájnt kapott. A csúcskategóriás hátlapi kamera specifikációknak, a 23 megapixeles szenzoroknak, és a gyenge megvilágítási körülményekhez való alkalmazkodási képességnek köszönhetően mindkét készülék meghaladja a kamerával szembeni elvárásokat. Míg az XA1 Ultra készüléket a benne található 16 megapixeles előlapi kamerával kifejezetten a szelfi szerelmeseinek tervezték.

Az Xperia XA1 és Xperia XA1 Ultra 2017 tavaszán kerül bevezetésre, Android N operációs rendszerrel. Az Xperia XA1 Ultra fehér és fekete színben lesz elérhető, míg az Xperia XA1 pink, illetve arany kivitelben is megvásárolható.

Xperia XA1 és XA1 ULTRA

Készíts képeket, amelyek felülmúlják az elvárásaidat

A Sony digitális fényképezés divíziójától elsajátított kameraszakértelmet felhasználva egy fejlett hátlapi kamera került az XA1 és XA1 Ultra készülékekbe, amely 23 megapixeles nagyfelbontást nyújt a nagy 1/2.3” Exmor™RS for mobile szenzor segítségével, nagy fényerejű F2.0 lencsét és kiemelkedő minőséget biztosít akár kedvezőtlen fényviszonyok mellett is. Garantáljuk, hogy a kamera elindításától a fotó megörökítéséig tartó utazás szupergyors lesz – mindössze 0,6 másodperc. A hibrid autofókusz hihetetlen gyors és pontos, így még a legváratlanabb pillanatok is mindig fókuszban lesznek.

Az előlapi kamerák szelfikészítésre születtek, így az Xperia XA1 okostelefonban található 8 megapixeles, 23 mm-es széles látószögű lencse lehetővé teszi, hogy minden mozgást úgy örökíts meg, hogy még a csoportos szelfik esetében se maradjon le senki a képről. Az XA1 Ultra 16 megapixeles előlapi kamerája az optikai képstabilizátor segítségével kiküszöböli a kézremegés hatásait, és optimalizálja az alacsony fényminőségű szelfiket. Az intelligens szelfi vaku pedig természetesen megvilágítást ad arcodnak. Mindkét készülékkel könnyedén, csak egy kézmozdulattal, a ’Hand Shutter’ kamera funkció segítségével örökítheted meg a tökéletes pillanatokat egy szelfin.

Keret nélküli szépség

A 2016-ban bemutatott gyönyörű, keret nélküli formatervezésen finomításokat hajtottak végre, hogy egy soha véget nem érő, homogén felszín illúzióját alkossák meg, melynek görbülete elősegíti, hogy a készülék tökéletesen illeszkedjen a kezedbe. A kijelzőtechnológiák által támogatott XA1 széltől-szélig érő 5”-es HD (720p), és az XA1 Ultra Full HD (1080p) 6”-es kijelzője éles, tiszta vizuális élményt nyújt.

A Sony mesteri munkáját egyértelműen mutatja a gyémánt vágáshoz hasonló felület hatását keltő felső és alsó szélek, az anyagválasztás, úgymint az alumínium oldalak, amelyek igazán prémium érzést keltenek, mikor kezedbe veszed a készüléket.

Egy élettartamon át tartó teljesítmény

Az energiahatékony MediaTek helio P20 nyolcmagos processzornak köszönhetően egy gyors és zökkenőmentes élményt kapsz, akár a netet böngészed, akár videót nézel vagy épp a kedvenc játékoddal játszol.

Az XA1 és az XA1 Ultra készüléket úgy tervezték, hogy hosszabb ideig tartó teljesítményt biztosítsanak az okostelefon élettartama során. A Qnovo adaptív töltés felügyeli az akkumulátor állapotát, és annak megfelelően állítja be a töltést. Ezzel elkerüli az akkumulátor károsodását, és maximalizálja az élettartamát, míg a Stamina üzemmód biztosítja, hogy a töltöttséged tovább bírja, amikor igazán szükséged van rá azáltal, hogy leállít néhány funkciót, és meghosszabbítja az üzemidőt. A Sony Smart Cleaner okosan irányítja az okostelefonod teljesítményét és memóriáját, ugyanis automatikusan kiüríti a gyorsítótárat, és bezárja a nem használt applikációkat, annak érdekében, hogy a legjobb sebességet és teljesítményt érje el az évek során, anélkül hogy az romlana. Továbbá mindkét modell támogatja a gyorstöltést, így akár órákra elegendő energiaszintet érhetsz el pár perc töltéssel.

Megkönnyíti az életet

Az Xperia Actions egy új funkció a legújabb Xperia modellek választékában, beleértve az XA1 és XA1 Ultra készülékeket is. A funkció célja, hogy megtanulja a használati szokásaidat, hogy egyszerűsítse a mindennapi életedet testreszabható beállítások és egyéni ajánlatok javaslásával. Például az Xperia megtanulja a lefekvési rutinodat, és automatikusan hozzáigazítja a kijelző fényerejét és a hívás hangerejét.

Xperia XZ Premium

A Sony Mobile Communications („Sony Mobile”) a mai napon bejelentette legújabb Xperia XZ Premium okostelefonjának érkezését. A készülék olyan fejlett kamerával rendelkezik, amely azokat a pillanatokat is képes megörökíteni, melyek az emberi szem számára már nem láthatóak. Ráadásul az Xperia XZ Premium egy gyönyörű 4K-s HDR kijelzővel, szupergyors letöltési sebességgel, lenyűgöző lekerekített formatervezéssel és további intelligens funkciókkal érkezik.

A vállalat évtizedes innovációjának nyomán az Xperia XZ Premiumban egyesül a Sony ‘α’ és Cyber-shot™ fényképezőgépeiben megtalálható szaktudás, melynek eredményeként a mérnökök megalkották az új Motion Eye™ kamerarendszert, amely úgy örökíti meg az élet pillanatait, ahogyan más okostelefon nem képes. Ez az első Exmor™ RS okostelefon szenzor, beépített memóriával, amely 5-ször gyorsabb képbeolvasást és adatátvitelt biztosít. Ezek a technológiai megoldások eddig kizárólag a prémium kompakt fényképezőgépekben voltak elérhetőek. A Motion Eye™ kamerarendszernek köszönhetően szenzációs videókat készíthetsz a mindennapi pillanataidból, mivel a készülék akár képes 960 képkockát is rögzíteni másodpercenként, biztosítva a szuper lassított videó visszajátszásokat, amelyek négyszer lassabbak, mint más okostelefonok esetében, így olyan részletességű felvételeket készíthetsz, mint még soha.

Továbbá a Predictive Capture egy lépéssel előrébb jár, mivel már akkor felismeri a mozgást, mielőtt még lenyomnád az exponáló gombot, és másodpercenként akár négy képet is készít, mielőtt kattintanál. Így rátalálhatsz arra a pillanatra, amiről egyébként lemaradtál volna. Ezen felül az új 19 megapixeles nagyfelbontású szenzor 19%-kal nagyobb pixelekkel rendelkezik, így több fényt, kivételes részletességet, valamint éles képeket biztosít akár gyenge fényviszonyok, vagy fénnyel szemben fotózás esetén is. A Motion Eye™ és a Bionz™ mobil feldolgozó egységeken belüli további fejlesztéseknek köszönhetően a Predictive Capture funkció, még pontosabban érzékeli a mozgó alanyokat. Az újratervezett nagy optikai tisztaságú ’G Lens’ lencséknek köszönhetően javult az élesség, a részletgazdagság és a megjelenítés is, így nyújtva kivételes képminőséget.

Az okostelefonok között elsőként az Xperia XZ Premium érkezik 4K-s HDR (High Dynamic Range, 2160 x 3840) 5.5”-es kijelzővel. Egy igazán egyedi Sony élmény részese lehetsz, mivel a vállalat BRAVIA TV technológiáját alkalmazták az okostelefon kijelzőjére, így egy igazán magával ragadó 4K-s HDR vizuális élményben lehet részed bárhol, akár útközben. A lenyűgöző fényerő, színek, tisztaság és kontraszt a valósághű képeket új szintre emeli, így szinte a jelenet részévé válhatsz. Az éles és élénk kijelző minőségét a Sony natív technológiái, a TRILUMINOS™ Display for mobile, az X-Reality for mobile és a Dynamic Contrast Enhancer gazdagítják.

Mobilon elsőként az Xperia XZ Premium készülékeden, akár az Amazon Prime Video 4K HDR tartalmainak széles választékát is élvezheted. Streameld vagy töltsd le az Amazon Originals eredeti sorozatait, hogy megnézhesd azokat bárhol és bármikor lélegzetelállítóan éles és élénk színekben, amikor kedved tartja.

Az Xperia XZ Premium a legelső olyan okostelefon, amely képes a Gigabit Class LTE (akár 1 Gbps) teljesítményre, mivel erejét a legfejlettebb Qualcomm® Snapdragon™ 835 mobil platform adja. Mindezt az integrált Snapdragon X16 LTE modem teszi lehetővé, amely képes átalakítani a mobil eszközök használatát, azáltal hogy száloptikai sebességet biztosít menet közben. A Snapdragon 835 platform támogatja a lenyűgöző grafikákat, a kiváló teljesítményt és a fejlett akkumulátor hatékonyságot. Az adatátvitel szintén szupergyors az USB 3.1 csatlakozónak köszönhetően, amely 5 Gbps-os átviteli sebességével tízszer gyorsabb, mint az USB 2.0. Továbbá az USB Type-C™ csatlakozóval a töltés is egyszerűbb, hiszen mindig a csatlakozó megfelelő oldala van felül.

A rengeteg technológia kiegyensúlyozott működéséhez csakis az Xperia XZ Premium harmonikus formatervezése párosulhat, melynek eredményeként egy kívül-belül gyönyörű készüléket kapunk. A lekerekített üvegfelület káprázatos külsőt kölcsönöz, ami elfordítva pompázatosan tükröződő hatást kelt a hátoldalán. Az Xperia XZ Premium minden szempontból egységes, a könnyeden áramló vonalak és az intuitív ujjlenyomat olvasó szenzorral ellátott bekapcsoló gombbal rendelkezik. Az új, élő képernyővédők, amelyeken mozgó elegáns körök jelennek meg, ahogy feloldod a képernyőt, valamint a kijelzőn látható színek egyaránt illenek a készülék külső gyönyörű színeihez.

Az eső miatt sem kell aggódnod, ha az Xperia XZ Premiummal kint vagy a szabadban. Vízálló, porálló, valamint a gyönyörűséget és a tartósságot új szintre emeli a Corning® Gorilla® Glass 5 üveggel megerősített készülék eleje és hátoldala.

Az Xperia XZ megtanulja, hogyan használod a telefonodat, és alkalmazkodik szokásaidhoz, ráadásul még javaslatokat is tesz, hogy még intelligensebb és személyesebb élményben lehessen részed. A Smart Stamina maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, ami az Xperia intelligens tanuló egységét használja, hogy pontosan megbecsülje, meddig bírja az akkumulátorod az aktuális töltöttségi állapotával normál használat mellett. Még figyelmeztet is, amikor felismeri, hogy készüléked le fog merülni a nap folyamán, és felajánlja, hogy aktiváld a Stamina üzemmódot. A Battery Care és a Qnovo adaptív töltés szintén megtalálható a készülékben, hogy megvédjék, és akár kétszer annyi ideig megfelelő formában tartsák az akkumulátorodat.

Az Xperia Tippek és az új Xperia Actions hasznos tanácsokkal lát el az általad használt funkciókról.

A Sony élményt a zenehallgatás és a játék során is megtapasztalhatod. A High Resolution zenelejátszás lehetővé teszi, hogy minden apró részletét halld a számnak, éppúgy mintha ott lennél az előadóval. A Sony natív DSEE HX™ technológiája még fel is javítja nagyfelbontás közeli minőségűre a streamelt zenét, vagy az MP3-t, és ha egy vezeték nélküli hangszóróval, vagy fejhallgatóval csatlakoztatod, az LDAC biztosítja, hogy ne veszíts semmit se a hangminőségből, mivel háromszor annyi audio adatot visz át, mint egy átlagos Bluetooth kapcsolat. A PlayStation®4 konzolodhoz kapcsolódva, a legújabb játékokkal játszhatsz az Xperia XZ Premium okostelefonodon. A fejlett feldolgozás és gyors memória hozzáférés azt jelenti, hogy a játék mindig akadásmentes és reszponzív, ráadásul a 4K-s kijelző és az erőteljes sztereo hangszóró lehetővé teszi, hogy úgy érezd magad mintha valóban a játékban lennél.

Az Xperia XZ Premium világszerte 2017 késő tavaszától lesz elérhető, fényes króm és mélytengeri fekete színekben. Rengeteg kiegészítő érkezik az új készülékhez, beleértve a Quick Charger (UCH12W) töltőt, ami akár több órás akkumulátor időt nyújt neked pár perc töltéssel, valamint az SBH56 Bluetooth headset és kihangosítót, melynek köszönhetően egyszerre több dolgot is csinálhatsz, hiszen a kezeid felszabadulnak, sőt még távoli kamera vezérlésre is használhatod.