A Nokia legfrissebb bejelentései az MWC-n

Az első érdekessége az előadásnak, hogy a Nokia OZO kamera lehetővé teszi, hogy VR szemüveg segítségével gyakorlatilag a színpad elejéről nézhető végig az egész műsor. Ezt a technológiát tervezik bevezetni komolyabb közvetítéseken, mint pl.: Elnökök beiktatásánál, futball mérkőzések döntőinél, vagy akár a Pápa beszédénél.

Ezután az egészségügyre tért ki Brad Rodrigues a Nokiától. A Withings céggel való közös együttműködéséről beszélt és az egészségünk figyelésének, illetve megőrzésének fontosságáról. Ezután a Withings szóvivője bemutatott egy olyan analog karórát, melybe bele van építve egy digitális pulzusmérő, aminek letisztult dizájnja és meglepő egyszerűsége kiemelkedően praktikussá teszi versenytársaival szemben. Emellett piacra dobnak még okos-mérleget, mely telefonos applikációval és Wi-Fi segítségével segít nyomon követni súlyunk változását. Ugyanez igaz lesz egy teljesen új lázmérőre is, amely segít abban, hogy egy pillanat alatt 2-3 mp-es érintéssel megtudhassuk van-e éppen hőemelkedésünk, vagy lázunk. Gyakorlatilag ez az összes eszköz kezelhető lesz egy közös applikációban, mely segít egészségünk megtartásában, és az orvosoknak is segít a pontos kórképünk megalkotásában.

Mint azt gondoltuk, az MWC egyik legfontosabb témája az 5G-lesz, melytől nagyon sokat várnak nem csak az általános kommunikáció gyorsulását, hanem új lehetőségeket is rejt magában a fejlődés, pl.: önvezető autókat, gyors-kommunikációs orvosi eszközök fejlesztését stb.

A HMD alapítója bejelentette partneri szövetségét a Nokiával, akik az óriáscég legújabb telefonjait és tabletjeit fogják fejleszteni, amely egy teljesen új fejezetet nyit a Nokia életében.

A Nokia továbbá büszkén jelentette be, hogy végre ők is átálltak az Android rendszerre, emellett leszögezték, hogy nagymértékben odafigyeltek a dizájnra, kezelhetőségre, a kamera minőségére és az árra is, hogy elérhető áron jelenjenek meg a legújabb készülékek mindenki számára. Egyértelműen a mindennapi funkciókra és használatra fektették a hangsúlyt.

Minden új Nokia Androidos okostelefon el lesz látva a google asszisztensével, hívta fel a figyelmet a Google szóvivője, emellett szintén büszkék arra, hogy a Nokia 6-ra 1,3 millióan regisztráltak elő és 23 másodperc alatt lett ‘Sold Out’ Kínában, ennek örömére minden telefonjuk nemzetközi szinten elérhetővé válik még idén.

Íme a bemutatott készülékek és 1-2 fontosabb specifikáció:

Nokia 6

Kijelző: 5.5 inch full HD

A kijelzője optimalizált napfényhez

‘Dolby Atmos audio solution’ kezeli a hangot, mely több egy egyszerű hangszórónál, akár térhatást is tud kelteni.

229 EUR-ba fog kerülni az alapkészülék

Nokia 5

Sokkal kompaktabb mint az előző

2 inch-es kijelző

Aluminium ház

5 színben lesz elérhető:

Nokia 3

139 EUR-s alapár

Aluminium ház

5 inch-es kijelző

Az előlapi kamera 8 mp-es, ráadásul széles látószögű

Ezután jött a 3310-es készülékkel kapcsolatos hype kielemzése:

Több millióan emlékeznek jóérzéssel az első Nokiájukra, mely szinte mindnyájunknak a 3310 volt. A legtöbb rajongó az új generációból származik és ez nagy örömmel tölti el a céget, ezért egy meglepetéssel is készültek mára: A snake visszatér nem is akárhova, hanem a Facebook Messenger-be. Végre újra élvezhetjük az egyszerű felületű, ám de sok órát felemésztő játékot anélkül, hogy elő kéne bányásznunk az ezeréves telefonunkat.

És végül, de nem utolsó sorban bemutatták a 3310 legújabb verzióját:

Nokia 3310 (új)

22 óra beszélgetési idő

1 hónap stand by egyszeri feltöltéssel

Snake játék

Az összes régi Nokia csengőhang

És végül a 4 zászlóshajó, mely kapható lesz világszerte: