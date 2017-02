Új vezeték nélküli töltőmegoldásokat mutatott be a mophie

A mophie bemutatta legújabb juice pack® air akkumulátoros mobiltokjait és ezek kiegészítőit. Az iPhone 7-hez gyártott juice pack® air 2,525 mAh tárolókapacitású beépített akkumulátora akár 27 óra, a iPhone 7 Plus-hoz gyártott modell pedig akár 33 óra beszélgetési időt tesz lehetővé.

A csak a mophie termékekre jellemző egyedi tulajdonságaiknak köszönhetően (gumírozott belső rögzítőpontok és a kijelzőt leejtéskor is megvédő kidomborított sarokfelületek) a tokok maximális védelmet nyújtanak a mobilkészülékeknek. A megbízható védelem és az extra akkumulátor idő mellett a modellek támogatják a vezeték nélküli töltést, és további újdonságokat is tartalmaznak.

A juice pack® air támogatja a charge force™ technológiát, amely mágneses illesztést tesz lehetővé a mophie összes charge force™ kompatibilis kiegészítőjével, minden eddiginél egyszerűbbé téve a vezeték nélküli akkumulátortöltést. Mindkét modell kompatibilis a Qi technológiával, és lényegében minden ismert vezeték nélküli töltési rendszerrel, amelyeket repülőtereken, éttermekben, kávézókban, vagy autókban használnak.

A készüléken található LED-es kijelző segítségével egyszerűen ellenőrizhető a töltöttségi szint és a töltés állapota, továbbá praktikus funkció a Priority+® charging, amelynek köszönhetően választható, hogy először a telefon, vagy a tokba épített akkumulátor töltődjön.

Az új sorozat tartalmazza a juice pack® wireless iPhone 6s/6 és juice pack® wireless iPhone 6s Plus/6 Plus termékeket (mindkét típushoz jár a hordozható töltőállomás is), a charge force™ dokkolók asztali, szellőzőnyílásra szerelhető, és a charge force™ töltőállomás változatait is.

A juice pack® wireless és juice pack® kis méretű kézbe illeszkedő eszköz, amelyet arra terveztek, hogy 50, illetve 60%-kal több energiát biztosítson a mobilkészülékeknek. Mindkét tokhoz gyári tartozék a vezeték nélküli dokkoló egység, és kompatibilisek a Qi, és szinte minden egyéb vezeték nélküli töltési technológiával, telefonnal és kiegészítővel.

Asztali és szellőzőrácsra szerelhető charge force® töltőállványok

Az asztali és szellőzőrácsra szerelhető charge force™ dokkolóállványok minden vezeték nélküli mophie tokkal kompatibilisek. Mindkét mágneses tartóállványt 5.5”-os telefonkészülék és juice pack függőlegesen, vagy vízszintes irányban történő rögzítésére tervezték. Az charge force™ desk mount talpa többféle szögben állítható a tökéletes nézőpozíció megtalálása érdekében. A charge force® vent mount speciális négyágú rögzítőjével könnyedén rögzíthető az autó szellőzőnyílásra.

Charge force™ töltőállomás

A charge force™ töltőállomás vezeték nélküli hordozható töltőmegoldás. A legtöbb okostelefonnál 5X hosszabb akkumulátoridővel (10,000 mAh) rendelkezik, minden iPhone és Samsung Galaxy S készülékhez gyártott charge force™ juice pack tokkal, és Qi wirless technológiával tölthető eszközzel kompatibilis. A beépített USB port lehetővé teszi egy második készülék párhuzamos töltését is.

A korábban megjelent juice pack® Samsung Galaxy S 7/S7 edge készülékkel kiegészítve a termékcsoport egy a hét minden napján, a nap minden órájában rendelkezésre álló vezeték nélküli töltési környezetet kínál a mobil életstílus híveinek.