Magyarországon is elérhető a PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9

Mától limitált példányszámban Magyarországon is elérhető a Huawei csúcskészüléke, az egyedi formatervezésű PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9. Az exkluzív Mate 9 verzióra a Huawei 3 év teljes körű gyártói garanciát, 3 hónap képernyő garanciát és 3 hónap csere garanciát kínál. A PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 5,5 hüvelykes QHD felbontású, ívelt AMOLED kijelzővel, 6 GB RAM és 256 GB ROM tárhellyel, valamint SuperCharge gyorstöltési technológiával érkezik. A szupergyors telefonból mindössze 100 darab kerül forgalomba Magyarországon az Extreme Digital webáruházában, valamint a Media Markt webáruházában és kiemelt üzleteiben.

A PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 okostelefon a standard változathoz hasonlóan a Leicával közösen tervezett dupla lencsés hátlapi kamerával rendelkezik, amelynek egyik szenzora egy 12 megapixeles, színes RGB, másik érzékelője pedig 20 megapixeles monokróm lencse. A kamerát emellett lézeres fókusszal, kéttónusú villanóval, optikai képstabilizátorral, valamint hibrid-zoom technológiával szerelte fel a gyártó, amely kétszeres nagyítást tesz lehetővé fényképezéskor anélkül, hogy a kép minősége romlana. A PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 a standard verzióhoz képest jóval nagyobb tárhelyet kínál: 6 GB RAM és 256 GB ROM memóriát. A német Porsche Design Studio tervezőivel közösen megalkotott 5,5 hüvelykes, QHD felbontású AMOLED kijelzős készülék könnyen kézre esik, egy kézzel is kényelmesen kezelhető.

Szupergyors telefon, szupergyors töltés

A PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 a vállalat Kirin 960 chipjének köszönheti gyorsaságát. Az ebben lévő processzor négy darab 1.8 GHz Cortex-A53 magot tartalmaz, amelyeket úgy tervezte a gyártó, hogy a nagy teljesítményt igénylő feladatok ellátása közben is a lehető legkevesebb energiát fogyasszák. Ezeket négy darab 2.4 GHz Cortex-A73 mag egészíti ki, amelyek teljesítménye 10 százalékkal magasabb, mint az előd A72-es magoké, valamint 15 százalékkal hatékonyabbak a memóriakezelés terén és 30 százalékkal nagyobb az energiahatékonyságuk.

A villámgyors processzort egy erőteljes grafikus gyorsító, a Mali-G71 MP8 segíti.

A PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 is SuperCharge gyorstöltési technológiával érkezik – ez utóbbinak köszönhetően használója mindössze 20 perc alatt egy egész napra elegendő energiával töltheti fel a telefon akkumulátorát.

3-3-3 garancia

A Huawei a P9, P9 Plus valamint a standard Mate 9 telefonjaihoz hasonlóan a PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 okostelefonhoz is speciális 3-3-3 garanciát kínál, ami egyedülálló a hazai piacon. Ennek értelmében a vállalat a szokásos 2 éves gyártói garanciát toldja meg egy plusz évvel, így amennyiben a telefon a vásárlástól számított három éven belül elromlik, a gyártó garanciálisan javítja azt. A Huawei a készülék képernyőjére is három hónap garanciát biztosít: ha a megvásárlástól számított első három hónapban bármilyen sérülés éri a PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 képernyőjét, a Huawei ingyenesen cseréli azt. Amennyiben pedig a készülék hardvere meghibásodna a vásárlás utáni első három hónapban, a Huawei javítás helyett kicseréli a telefont. A Huawei 3-3-3 garanciája abban az esetben jár a PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9-hez, amennyiben tulajdonosa a telefon HiCare alkalmazásán keresztül regisztrálja a készüléket a vásárlást követő egy hónapon belül.

Elérhetőség

A PORSCHE DESIGN Huawei Mate 9 javasolt bruttó fogyasztói ára 449 990 forint, a Media Markt webáruházában és alábbi üzleteiben kapható: a Westend, a Mammut, Árkád és a Pólus Center budapesti bevásárlóközpontokban, illetve a debreceni, győri, nyíregyházi és pécsi üzletekben, valamint az Extreme Digital webáruházában.