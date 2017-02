Itthon is elérhető már a HyperX Alloy FPSTM gamer billentyűzet

A HyperX®, a Kingston® Technology Company Inc., a világ vezető független memóriagyártójának divíziója bejelentette, hogy Magyarországon is elérhető a HyperX AlloyTM FPS mechanikus billentyűzet. A gamer periféria ideális választás lehet a belső nézetű lövöldözős játékok (FPS) rajongóinak, hiszen helytakarékos kialakításának köszönhetően bőséges hely jut asztalunkon az egérnek, a Cherry® MX Blue mechanikus kapcsolók pedig gyorsaságuk mellett egyedi bordázott felszínükkel segítik ujjaink tájékozódását játék alatt a legfeszültebb pillanatokban is.

„Széles körű kutatások és többszáz órányi játéktesztelés eredményeként, a HyperX kifejlesztett egy olyan mechanikus billentyűzetet, amely akár az indulatokkal teli, intenzív játékoknak is ellenáll, sőt sok helyet sem foglal az asztalon, ami elengedhetetlen az FPS kedvelőinek. A stabil fémkeretnek és a Cherry MX Blue kapcsolóknak köszönhetően a billentyűzet 50 millió leütésig garantált teljesítményt nyújt” – mondta Edward Baily, a HyperX EMEA-térség (Európa, Közel-Kelet és Ázsia) üzletfejlesztési menedzsere.

A billentyűzet alaptartozékát képezik a WASD és az 1, 2, 3, 4 billentyűfedők érdesített, színes változatai, amelyek szabadon cserélhetők. Emellett a piros színű HyperX LED háttérvilágítás és hat különféle személyre is szabható LED-üzemmód, valamint strapabíró fémkeret garantálja az extrém élményhatást és teljesítményt. A gamer eszköz továbbá nemcsak megakadályozza a billentyűk véletlen leütését, hanem 100 százalékos védelmet biztosít a több gomb lenyomásának hibás észlelése ellen. A funkció használatával ráadásul egyszerűen letiltható a játékokat rendszerint megakasztó Windows gomb is.

A HyperXTM Alloy FPSTM a kényelemre szintén nagy hangsúlyt fordít. A billentyűzet hátoldalán található USB-s töltőcsatlakozó könnyen hozzáférhető, a szövettel borított mini-USB tápkábel egy mozdulattal eltávolítható, a hálóból készült utazótok pedig a szállítás során gondoskodik a kompakt eszköz védelméről.

A CS:GO játékos, Sean „sG@res” Gares az Echo Fox csapatából is tesztelte a billentyűzetet, és az alábbi élményekről számolt be: „A HyperX Alloy tökéletes választás számomra, főként a Cherry MX Blue kapcsolók kiváló gyorsaságának, a billentyűzet kompakt méretének és az ellenálló fém váznak köszönhetően. Nagyon tetszik ezen kívül a szállítást megkönnyítő, egyszerűen eltávolítható kábel, valamint, hogy az USB bemenettel még a telefonomat is tölthetem.”

Elérhetőség és támogatás

A HyperX AlloyTM FPS mechanikus billentyűzet elérhető a HyperX magyarországi viszonteladó-partnereinél. A termékhez kétéves jótállás és ingyenes, napi 24 órában elérhető HyperX támogatás jár.

HyperX az e-sportért

Az e-sportok és a játékosközösségek lelkes támogatója, a HyperX kifejezetten az FPS játékokhoz fejlesztett termékeket, például a HyperX Cloud Revolver mikrofonos fejhallgatókat, amelyek a kényelem és a kiváló minőség mellett stúdióminőségű hangzással segítik az ellenfelek célirányos támadását. Ezen kívül az új HyperX Alloy FPS mechanikus klaviatúra az Intel Extreme Masters sorozat hivatalos billentyűzete, amelyet az Intel a 11. évad valamennyi játékeseményén használ. A HyperX Alloy FPS eszközöket továbbá olyan kiváló gamer szervezetek is ajánlják, mint például a NaVi Gaming, Echo Fox és a Hell Raisers.