Erre figyeljen, ha drónt röptetne

Rengetegen vásároltak tavaly karácsonykor drónt a Media Markt áruházakban. Ha az idő kicsit is javul, sokan fogják kipróbálni frissen szerzett játékszereiket, a hazai szabályozások ugyanakkor egyelőre elég kaotikusak. A Magyar Nemzeti Dron Szövetség segítségével összeszedtük mire kell figyelnie annak, aki már jövő héten kipróbálná karácsonyi ajándékát.

Mielőtt belefognánk a nem kifejezetten egyszerű magyarázatba, fontos leszögeznünk, hogy azok az eszközök, amelyek:

a felhasználótól 50 méternél nagyobb távolságba nem tudnak eltávolodni, nem képesek önállóan repülésre és nem rendelkeznek telemetriával (multikopterek)

vagy, ha a távirányítótól kapott jelet valami miatt elvesztik, akkor lezuhannak (modellrepülőgépek, helikopterek)

és a súlyuk miatt nem jelentenek kockázati tényezőt (maximum 25 deka)

nem tekinthetőek drónnak. Ezek játékok inkább, amelyekkel szabadon lehet repkedni szerte az országban. Komolyabb odafigyelést igénylő eszközökről akkor beszélhetünk, ha például a karácsonyra vásárolt eszköz akkor is fönt marad a levegőben, ha mi megunjuk a játékot és elmegyünk inkább kávézni(telemetriával rendelkezik), illetve akár kilométerekre is el tud távolodni a felhasználótól,(autonóm repülésre alkalmas). Vagyis ezekből, valamint súlyából, méretéből adódóan komoly sérüléseket lenne képes okozni embereknek, állatoknak, illetve épületeket, járműveket is megrongálhatna.

„A Media Marktban az idei karácsonynak a drónok voltak az egyik slágertermékei, körülbelül harmincszor annyit adtunk el, mint tavaly” – mondta el Szánthó Balázs, a Media Markt Árkád ügyvezető igazgatója.

Ha a mi drónunk komolyabb eszközök sorába tartozik, akkor meg kell birkóznunk a jelenlegi bonyolult szabályozással. Kezdjük a könnyebb esettel.

Ha feltételezzük, hogy kertes házban lakunk, esetleg, hogy a szüleinknek, saját magunknak, vagy egy ismerősünknek van hétvégi telke, minden a legnagyobb rendben. Magánterületen ugyanis, amennyiben a személyiségi jogokat nem sértjük (nem videózunk olyanokat, még a szomszédban sem, akik erre nem adtak engedélyt), bárki nyugodtan repkedhet mindenféle engedély nélkül. Feltéve, hogy a gépet a vizuális észlelési tartományban tartja – vagyis nem repteti bármilyen irányban a láthatóságon kívül eső területre, épületek takarásába, fa mögé, vagy egyéb, olyan helyre, ahol szem elől tévesztheti – ,illetve, hogy mások nyugalmát nem zavarja a repüléssel. Fontos kitétel, hogy az ezen eszközök számára a Magyarországon ma engedélyezett repülési magasság maximálisan 120 méter, de ez polgári és katonai repterek közelében csökken, vagy teljesen megszűnik (No Fly Zone). ). Ezen kívül ideiglenesen, vagy teljesen lezárt légterek is léteznek, ahol szintén nem szabad semmit reptetni. Ezek hollétéről, a lezárás idejéről a Hungarocontroll honlapján lehet tájékozódni.

De most jön a fekete leves. Akkor ugyanis, ha közterületen, vagy lakott terület közigazgatási határán belül (és nem VII. osztály besorolású repülőtereken, vagy modellrepülőtereken) szeretnénk repülni, úgynevezett eseti légtér kérésére van szükség. Ennek a kiadása jelenleg a Magyar Honvédség hatáskörébe tartozik. Emellett biztosításra is szükségünk van, ezeket azonban jelenleg magánszemélyként igen körülményes beszerezni.

A legegyszerűbb mód erre az, ha belépünk egy drónokkal foglalkozó egyesületbe, ezek ugyanis a legtöbb adminisztrációs terhet leveszik a vállunkról. Kakucsi-Csernák Zoltán, a Magyar Nemzeti Dron Szövetség ügyvivő elnöke ennek ellenére azt tanácsolja, hogy lehetőség szerint, egyelőre inkább magánterületen (például modellreptereken, saját kertünkben, vagy a tulajdonos engedélyével az Ő kertjében ) repüljünk.

Most már csak egy kérdés maradt: mi a helyzet azokkal az eszközökkel, amelyek gurulnak, ugranak, esetleg a vízen siklanak. A Magyar Nemzeti Dron Szövetség véleménye alapján ezek a kütyük, méretük és használati tulajdonságaik miatt nem jelentenek komolyabb veszélyt senkire, így nyugodtan használhatóak korlátozás és bármilyen papír, vagy jogosítvány nélkül. Itt is csak annyi a fontos, hogy a személyiségi jogokat ne sértsük meg törvénytelen videók készítésével.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás módosítása, várhatóan idén érkezik, az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetések lezárultak. Addig is azonban, amíg ez elkészül, reptessünk drónunkat felelősséggel.