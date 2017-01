Így nézhet ki az iPhone 8

Minden évben, hónapokig megy a találgatás, pletykák, hírek, leak-ek összeollózása, hogyan is fog kinézni pontosan a legújabb iPhone. Végül úgyis Tim Cook oldja majd fel a bennünk felgyülemlett feszültséget, de addig is, a legjobb amit tehetünk, az a konceptuális művészet (concept art) csodálása.

A most legaktuálisabb adatmorzsákból összeállított concept art-ot Imran Taylor tárta elénk.

Láthatóan elhagyta a fizikai gombot, helyére a a Mac legújabb Touch Bar-ját helyezte a telefon alsó szegmensébe.

Imran képein felfedezhetjük a hátoldali vezeték nélküli töltő csatlakozóját is, melyről már sok pletykát olvashattunk az elmúlt hetekben. Ezen kívül helyet kapott a másodlagos kamera is a hátoldalon, közvetlenül a széles látószögű lencse alatt. Ez akár lehetővé tenné a 3D-s képalkotást is, illetve a VR videók rögzítését.

Forrás: TheNextWeb