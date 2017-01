Célegyenesben az LG G6

Mint már azt korábban említettük, az idei Mobil Világkongresszuson (MWC) a Samsung legújabb készüléke nem kerül bemutatásra Barcelonában, viszont az LG nagy lelkesedéssel tölti majd be ezt a keletkezett űrt. A cég február 26-án mutatja be a G6-ot, melyről már egy képet is láthatunk (legalábbis a feléről).

A mobil lekerekített szélekkel, 5.7 inches kijelzővel lesz ellátva. A moduláris funkció teljesen megszűnik, a prioritás idén a külsőségek irányába tolódik ki. Az egész készülék üvegből, és fémből készül majd, továbbá a jack-csatlakozó megmarad, illetve valószínűleg az egész telefon vízálló lesz, viszont az akkumulátor többé nem lesz cserélhető.

Az LG-nek hatalmas elvárásokkal kell idén szembenéznie a legutóbbi moduláris bukásnak köszönhetően, viszont most sokkal nagyobb eséllyel indulnak neki a kongresszusnak, mint eddig valaha.

Forrás: The Verge