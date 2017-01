Érkezik az új Fujitsu „2 in 1” táblagép

A Fujitsu három üzleti felhasználóknak szánt „2 in 1” táblagéppel lép piacra. Az új FUJITSU LIFEBOOK P727 táblagép az első 360 fokban átfordítható „2 in 1” eszköz, amely a rugalmasság új szintjét képviseli a mobil üzleti működésben. A táblagép-PC dilemmát feloldva mindkét formátum legjavát nyújtja, és minden területen megteremti a tér- és időbeli korlátok nélküli digitális munkavégzés lehetőségét.

A LIFEBOOK P727 könnyű és vékony kivitelű „kettő az egyben” eszköz, 12,5 hüvelykes képernyőmérettel. Ha épp nincs szükség billentyűzetre, hagyományos noteszgépből nagy teljesítményű táblagéppé alakítható, véget vetve ezzel a vitának arról, hogy az üzleti felhasználónak hagyományos noteszgépet, táblagépet vagy mindkettőt érdemes magával vinnie utazáskor. Négyféle üzemmódja – hagyományos noteszgép, asztali gép, táblagép és az úgynevezett „sátor” üzemmód – minden körülmények között kielégíti a felhasználó egyéni preferenciáit. Többféle adatbeviteli módszert támogat, köztük az érintőképernyőt, a digitalizáló tollat és a billentyűzetet. A 360 fokban elfordítható zsanérnak köszönhetően billentyűzete úgy átfordítható, hogy teljesen eltűnik a képernyő mögött. A LIFEBOOK P727 mobilitását és térbeli korlátok nélküli használhatóságát opcionális 4G/LTE csatlakozás és 10 óra maximális akkumulátor-üzemidő teszi teljessé.

Az új FUJITSU LIFEBOOK T937 a Fujitsu népes átalakítható táblagépcsaládjának legújabb tagja, Ezeknél a gépeknél a képernyő 360 fokban forgatható el a középen elhelyezkedő fordítópont körül. A mindössze 1,3 kg súlyú gép vékony, rugalmas dizájnja révén a felhasználó könnyen válthat a 13,3 hüvelykes ultramobil noteszgépről táblagépre, így az irodában és út közben is dinamikusan végezheti munkáját.

A harmadik új modell, a 12,5 hüvelykes FUJITSU STYLISTIC R727 táblagép a Fujitsu népszerű „2 in 1” STYLISTIC R eszközének levehető billentyűzettel ellátott, második generációs változata. A teljes értékű noteszgép-produktivitást a táblagépek kényelmével ötvöző eszköz minden eddiginél magasabb teljesítményt nyújt, így ideális útitárs az elfoglalt vezetők számára.

Az új felső kategóriás „2 in 1” eszközökkel a Fujitsu magasabb szintű rugalmasságot és reagálókészséget biztosít az üzleti felhasználóknak, reagál a digitális munkahely megnövekedett üzleti követelményeire, és kiszolgálja azokat az üzleti utazókat, akik útközben is dolgoznak, csapatmunkát végeznek, azaz többféle módon használják eszközüket. Az IDC friss kutatási eredményei szerint a táblagépekre fontos szerep vár a digitális átalakulás során. A hibrid és a „2 in1” eszközök új produktivitásbeli igényeket elégítenek ki, és új használati forgatókönyvek megvalósulását teszik lehetővé.1 A vizsgálatból kiderült, hogy a táblagépek a megkérdezett cégek 60%-ánál szerepelnek a mobil stratégiában. A válaszadók több mint kétharmada fontolgatja vagy tervezi táblagép beszerzését a közeljövőben. A táblagépek az oktatásban, a vendéglátásban, a kormányzati működésben és a szállítmányozásban is az első három helyen szerepelnek a prioritási rangsorban.

„A nagyvállalati környezetben terjed a táblagépek használata. Az IDC legújabb felmérésében2 az informatikai felsővezetők elmondták, hogy 2017-ben még a számítási felhőnél is fontosabbnak tartják a táblagépek beszerzését. Az IT-költés prioritásai szempontjából pedig az IT-felsővezetők közvetlenül az infrastruktúra kulcselemei, a tárolók, a szerverek és a noteszgépek utáni helyre tették a táblagépeket. A nagyvállalatok azért kedvelik a táblagépeket, mert hatékonyabbá teszik a működést, ugyanakkor a dolgozói rugalmasságot és produktivitást is fokozzák. Ezért tartja a CIO-k többsége annyira fontosnak a ’2 in 1’ táblagépek megvásárlását” – mutatott rá Marta Fiorentini, az IDC elemzőcég kutatási vezetője.

„A digitalizáció számos új terhet ró a vállalatokra. Ezek közé tartozik, hogy nagyobb rugalmasságot és mobilitást kell biztosítaniuk dolgozóiknak, ugyanakkor az új, digitális folyamatok hatékony bevezetésére is képesnek kell lenniük. Minden kis-, közép- és nagyvállalatnak jól hordozható, ugyanakkor nagy teljesítményű munkaeszközzel kell ellátnia munkatársait, ezért prioritás a táblagépek beszerzése sok szervezetnél. A költségvetést azonban erősen megterheli, ha hagyományos laptopot és táblagépet is vásárolni kívánnak felhasználóiknak. Fejlett, ’2 in 1’ táblagépeink elég nagy teljesítménnyel és gazdag funkcionalitással rendelkeznek ahhoz, hogy akár az üzleti noteszgépeket kiváltva, elsődleges számítástechnikai eszközként működjenek az üzleti környezetben” – fejtette ki Rüdiger Landto, a Fujitsu EMEIA kliensszámítástechnikai eszközökért felelős vezetője.

Mindhárom „2 in 1” eszköz a legújabb Intel processzor-generációjával dolgozik.3 Ezek a CPU-k megnövelt teljesítménnyel és akkumulátor-üzemidővel fokozzák a produktivitást. Nagyvállalati kategóriájú biztonsági mechanizmusok védik őket, például az ingyenes PalmSecure személyazonosító technológia4.

Ár és piaci bevezetés

A LIFEBOOK P727, a LIFEBOOK T937 és a STYLISTIC R727 már jelenleg is rendelhető az EMEIA-régió területén. Áruk modelltől, konfigurációtól és országtól függően változik.