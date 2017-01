Megérkeztek az új Dell modellek, a gamerek nagy örömére

A Dell megerősítette jelenlétét a PC játékok piacán a különböző szinteken játszó és eltérő árkategóriák iránt érdeklődő gamerek számára kifejlesztett Alienware és Inspiron játékrendszerek megjelenésével. Az új Inspiron modellek kedvező áron biztosítják azt a teljesítményt, amit a legnépszerűbb számítógépes játékok manapság megkövetelnek, és mintegy kiegészítik az Alienware által 20 éve képviselt szakértelmet.

„A számítógépes játékok népszerűbbek, mint valaha. Az előrejelzések szerint 2018 végére az értékesített hardverek ára eléri a 35 milliárd dollárt a virtuális valóságnak, illetve az izgalmas e-sportoknak és játékversenyeknek köszönhetően. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy világszerte játékosok sokaságának okozunk örömöt a játékhoz kifejlesztett új Inspiron eszközökkel, valamint a Dell és az ELEAGUE között létrejött partnerkapcsolattal, illetve támogatjuk az e-sport közösséget, amelynek tábora 2017-ben várhatóan 145 millió fősre duzzad” – mondta Bryan deZayas, a Dell Gaming igazgatója.



Dell-megoldások minden játékosnak

Az Alienware kifejezetten a nagy teljesítményű, prémium számítógépeket használó játékosok számára kínál megoldásokat, de jelentős felhasználói igény van a megfizethetőbb játékrendszerekre is. A játékosok nem egyformán játszanak, így a kifejezetten játékhoz készült új Inspiron termékek új árkategóriában teszik elérhetővé az azonnali használatra kész játékrendszereket. A legújabb Inspiron 15 Gaming laptop az Inspiron termékvonal játékosok számára kifejlesztett laptopcsaládjának első tagja. A Dell kitűzött célja, hogy tovább bővíti az árérzékeny játékosoknak szánt gépek kínálatát.

Inspiron 15 Gaming

Az első és hátsó hőelvezető nyílások, a két ventilátor, a túlméretes vezetékek és a hőcserélők folyamatos hűtést biztosítanak, ami garantálja a megszakítások nélküli, hosszan tartó játékélményt

A 7. generációs Intel Quad Core processzorok és az NVIDIA Pascal grafikus vezérlők (többek között az NVIDIA GeForce GTX 1050 és 1050Ti) gondoskodnak az éles, részletgazdag képi világról, valamint a valósághű árnyékokról, textúrákról és effektusokról

A tükröződésmentes, UHD felbontású kijelzőn még fényes környezetben is minden tisztán látszik

A Waves MaxxAudio Pro olyan audiovezérlőket és hangolást biztosít, amelyek kihozzák a maximumot a laptop hangszóróiból és mélynyomójából, így lenyűgözően sokoldalúvá teszik a zenék és videók hangzásvilágát

A nagy kapacitású 74 wattórás akkumulátornak¹ köszönhetően két feltöltés között a felhasználók hosszabb időt tölthetnek játékkal vagy maratoni sorozatnézéssel

Alienware: prémium játékélmény

A 4K játékhoz, illetve a virtuális valóság és a legújabb, legvadabb PC játékok használatához készült modellek alkotója, az Alienware a nagy teljesítményű játékgépek specialistájaként ismert. Az Alienware palettáján VR- és 12k-kompatibilis eszközök, valamint számos mérnöki fejlesztéssel büszkélkedő új, VR-kompatibilis laptopok találhatók.

Az új, 7. generációs Intel Core processzorokkal, az új NVIDIA grafikus vezérlőkkel és az SSD-technológiával az Alienware felpörgeti az új évet. Ez azt jelenti, hogy az Alienware 15 és 17 laptopok még több lehetőséget nyújtanak, például opcionális 99 wattórás akkumulátort az Alienware 15 és 17 esetében, vagy akár 10 óránál is hosszabb akkumulátor-üzemidőt és Full HD kijelzőt². A közepes méretű Alienware Aurora asztali számítógép tovább fokozza a teljesítményt az új Intel processzorokkal: a Cinebench R15 CPU akár 10%-os, a 3DMark Time Spy CPU tesztjei szerint akár 18%-os a teljesítménynövekedés – hogy jól induljon a 2017-es év3.

Új liga: a Dell és az ELEAGUE együttműködése új szintre emeli a professzionális játékot

Az e-sportok népszerűsége kiválóan jelzi azt a rendkívüli kulturális változást, amely során a számítógépes játékok hobbiból világszintű kulturális és digitális jelenséggé váltak. Az e-sportok rajongótábora már most vetekszik a jégkorongszurkolók számával. A következő három évben az e-sportok közönsége világszerte 256 millióról 345 millióra növekszik, az ágazat bevétele pedig meghaladja majd az 1 milliárd dollárt³. A Dell büszkén jelenti be új együttműködését az ELEAGUE ligával, hogy olyan kiváló minőségű, innovatív e-sport versenyeket rendezzenek, amelyeket televízión és internetes platformokon is követhet a közönség.

A Dell az ELEAGUE, a Turner and WME | IMG által működtetett professzionális e-sport liga hivatalos partnere és kizárólagos PC-hardver szolgáltatója. A TBS és a Twitch élőben közvetíti a 2017-es ELEAGUE összes versenyét, elsőként az ELEAGUE Majort – a Valve népszerű Counter-Strike: Global Offensive játékával – január 22. és 29. között. A versenyeken a professzionális játékosok és a szervezők igényeinek megfelelő, nagy teljesítményű hardvert kell használni. Az Alienware Aurora számítógépekből és 24 hüvelykes, 144 Hz-es Dell játékmonitorokból álló hihetetlen sebességű és teljesítményű rendszereken az ELEAGUE résztvevői a verseny kaotikusabb pillanataiban is a legjobbat nyújthatják.

A 2017-es ELEAGUE programtervével kapcsolatos további bejelentések a következő hetekben várhatók a Dell, az Alienware és az ELEAGUE platformjain.

Elérhetőség:

• Az Alienware 15 és 17, illetve az Alienware Aurora már Magyarországon is elérhető.

• Az Inspiron 15 Gaming Magyarországon várhatóan tavasztól lesz elérhető.