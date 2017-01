Újabb esélyt kapott a Nokia – érkezik a Nokia 6

A Nokia korábbi dolgozói által alapított HDM Global most újabb kísérletet tesz a márka felélesztésére. A finn vállalat már be is jelentette első telefonját, melyet Nokia 6-ra kereszteltek és android rendszerű lesz.

A telefon a kínai piacra készül, a fejlemények szerint csak ott lesz kapható, így az ottani trendekhez illeszkedik. Kijelzője 5,5 colos lesz Full HD felbontással, 4GB RAM-mal, 64 GB tárhellyel és 3000 mAh-s akkumulátorral rendelkezik és a legújabb Android Nougat fut majd rajta. Processzornak megkapta a Qualcomm Snapdragon 430-as chipet, a képekért pedig egy 16 és egy 8 MP-es előlapi kamera felel majd.

Az ujjlenyomat-olvasóval is felszerelt telefon indulóára körülbelül 250 dollár lesz, debütálása a márciusi MWC-re várható.