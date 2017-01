Ilyen hajkefét még nem láttál!

A L’Oréal és a Withings közös fejlesztése az okos hajkefe, amely nemcsak a hajat elemzi, hanem a fésülködésünket is bírálja.

Az eszköz egy mikrofont, és szenzorokat is tartalmaz, ezek segítségével mondja meg, hogy mennyire zsíros vagy töredezett a hajkoronánk. A hajunk egészségállapotát végül egy pontszámra konvertálja, amit az okostelefonra továbbít wifi vagy bluetooth segítségével.

Mindemellett a hajkefélés mikéntjét is figyeli a készülék, gyorsulásmérőt és giroszkópot is tartalmaz a feladat végrehajtásához. Az elemzés mellett tippeket is ad személyre szabva, az adott hajnak megfelelő termékeket ajánl a hajkefe.

Mindennek a luxusnak azonban megkérik az árát: nagyjából 58 ezer forintnyi összegért juthat majd hozzá a hajára igényes vásárló.