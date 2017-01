Érkeznek az új JBL hangszórók

A JBL hangszórók gyártója, a Harman bemutatta a CES-en két új hordozható, vízálló Bluetooth-hangszórót. A JBL Pulse 3 LED-es fénnyel kíséri a zenéinket, amit egy feltöltéssel 12 óráig élvezhetünk. A Flip 4 nemcsak vízálló, hanem ütésálló is, azonban LED-es fény nem található benne, ugyanakkor kedvezőbb áron kapható majd.

A két új termék IPx7 minősítést kapott, a fröccsenésnek és az esőnek is ellenálnak majd. A Connect+ funkcióval több hangszórót is összehangolhatunk a jobb hangzás érdekében, s akár kettő eszköz is képes csatlakozni hozzájuk egyidejűleg.