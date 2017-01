Ezektől a gépektől leesik az állad

A HP 13,3” képátlójú modelljének sikere után a HP 15,6” (39,6 cm) képátlójú, második generációs x360 modellje a legnagyobb teljesítményű a Spectre termékcsaládban. A nagyobb akkumulátor akár 12 óra 45 perces üzemidőt is lehetővé tesz, egy extrém vékony kávájú, 4K felbontású kijelző mellett. Ez az akkumulátor-üzemidő megközelíti a tavaly bemutatott, Full HD felbontású modell üzemidejét. A legújabb Intel processzorokkal, valamint nagy teljesítményű NVIDIA GeForce 940MX grafikus kártyával is felszerelt HP Spectre x360 a nagyszerű hangélmény biztosításához a Bang & Olufsen szakértői által hangolt két, előre néző hangszórót, a Windows Hello technológia támogatására pedig infravörös kamerát is tartalmaz.

Az új HP ENVY Curved All-in-One 34 számítógép 34” képátlójú, Technicolor színtanúsítvánnyal, Ultra WQHD felbontású, extrém vékony kávájú ívelt kijelzővel rendelkezik, amely szinte lebeg a négy, Bang & Olufsen által hangolt beépített hangszóró fölött. Esti használathoz a kijelző egyszerűen átváltható halvány kék megvilágításra, amely könnyítés a szemnek, és hozzájárul a jobb éjszakai alváshoz.