Az Asus is rákapcsol a virtuális valóságra

Az Asus hivatalosan bejelentette Las Vegasban a Zenfone AR érkezését, amely a kiterjesztett valóságra helyezi a hangsúlyt. Az androidos újdonság a második google Tango-kompatibilis telefon, amely elérhető a piacon.

A Zenfone AR 5,7 colos 1440p-s Super AMOLED kijelzővel érkezik, a sebességéről a Qualcomm Snapdragon 821 gondoskodik. A készülék 6 illetve akár 8 GB rammal is érkezhet, a belső tárhelye 32 GB-tól akár 256 GB-ig is terjedhet, ugyanakkor MicroSD kártyával is bővíthető.

A telefon a Google Tango-hoz szükséges feltételek miatt 23 megapixeles kamerával érkezik, amely a 4K videófelvételre is képes. A telefon extra szenzorokkal is érkezik, amelyek a kamera mozgásának pontosabb érzékeléséhez szükségesek.

Ha ez nem volna elég, akkor az Asus nem csak a Tango-t támogatja, hanem a Google Daydream VR-ral is érkezik. A felhasználók behelyezhetik majd a telefonjukat a Google Daydream View VR szemüvegbe, és úgy élvezhetik a virtuális valóság élményét.