Megérkezett a Lenovo VR-légiója!

A holnap startoló CES-en mutatja be a kínai vállalat Legion laptopjait, amelyek a gyártó gaming-almárkájának első fecskéi. Az Y720 illetve az Y520 szélvészgyors sebességgel, VR-kompatibilitással, kiváló grafikus tulajdonságokkal, surround hangzással és opcionális RGB vagy pedig piros háttérvilágítású billentyűzettel, valamint akár négy kontrollert is kezelni képes Xbox One modullal igyekszik levenni a játékosokat a lábukról.

A Lenovo új masináinak amerikai árai is nyilvánosak, az Y520 899 dollártól, míg az Y720 1.399 dollártól lesz kapható áprilistól az USA-ban.

A másik nagy gurítás az első, viszonylag kis súlyú, virtuális valóságot megjelenítő készülék a Lenovo-tól, amelyet állítólag 400 dollár alatti áron értékesítenek majd.