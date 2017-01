Milyen zene ment a műsor alatt? A tévéd megmondja!

A Samsung Electronics három új Smart TV szolgáltatással jelentkezik a 2017. január 5–9. között Las Vegasban megrendezett Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (Consumer Electronics Show, CES). Az új szolgáltatások – Sport, Zene és TV Plus – testreszabott tartalmakat kínálnak majd a felhasználók tévézési preferenciái alapján a Samsung Smart Hub platformon keresztül.

A Samsung Smart TV Sport szolgáltatása információkkal látja el a sportrajongókat arról, hogy mikor játszik a kedvenc csapatuk, melyik csatornán tudják majd megnézni a meccset, és mi a mérkőzés állása – mindezt egyetlen navigációs lapon. Többé nem kell csatornák tömkelegét böngészni, hisz minden adat megtalálható lesz a testre szabott Sport felhasználói felületen, azonban a szolgáltatás sajnos csak az Egyesült Államokban lesz elérhető.

A Samsung Zene szolgáltatás lehetővé teszi a Smart TV felhasználóinak, hogy könnyen megkeressék és beazonosítsák a tévéműsorokban vagy akár az élő adásban elhangzó dalokat. Ezenkívül a Zene javaslatokat is tesz majd a Smart Hub felhasználói felület Előnézet ablakában, így a felhasználók új, ízlésüknek megfelelő zenéket fedezhetnek fel és hallgathatnak meg.

A Samsung Zene jelenleg nyolc zeneszolgáltató partner tartalmához biztosít hozzáférést: Spotify, iHeartRadio, Napster, Deezer, Sirius XM, Vevo, Melon és Bugs. A szolgáltatás kezdetben Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Dél-Koreában, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban lesz elérhető.

A TV Plus szolgáltatás IP-alapú, prémium tartalomszolgáltatásokra fókuszáló csatornákat kínál egy új Smart Electronic Program Guide (EPG, vagyis elektronikus műsorválasztó) megoldás segítségével. A Samsung-felhasználóknak többé nem kell arra várniuk, hogy a kábeltévés szolgáltató vetítse a kedvenc sorozatukat, hanem egyszerűen, a TV Plus-ba tartozó csatorna bekapcsolásával azonnal nézhetik a műsort.

A Samsung a TV Plus szolgáltatást elsőként Délkelet-Ázsiában vezette be, jelenleg már az Egyesült Államokban is elérhető, Nyugat-Európában pedig 2017 áprilisában indul el. A Samsung a Fandango és a Rakuten cégekkel közösen kínál majd prémium T-VOD tartalmat az Egyesült Államokban, illetve Európában, a Funke cég pedig a németországi A-VOD tartalomsugárzásban lesz a cég partnere.