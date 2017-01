A Samsung fél szemmel figyeli a Windows Phone-t?

Már számtalan pletykát hallottunk a Samsung 2017 első felében érkező új zászlóshajóiról, ugyanakkor most egy Windows Phone-nal foglalkozó blogger figyelt fel elég egyértelmű bizonyítékra a hamarosan érkező Galaxy S8 egyik funkcióját illetően.

Miért is egy Windows-os blogon tárgyalják az androidos mobilról szóló pletykákat? – merülhet fel a kérdés. A koreai gyártó ugyanis egy olyan funkciót tervez beépíteni felsőkategóriás készülékébe, amelyet azelőtt csak a Microsoft kínált Continuum néven. A rendszer lényege, hogy az okostelefont egy kis készülékhez csatlakoztatva, ahhoz monitort, egeret, billentyűzetet és egyéb perifériákat csatlakoztathatunk, és úgy használhatjuk, akár a Windows-t futtató PC-nket. (legalábbis elméletben) A fenti ötletet akár zseniálisnak is nevezhetnénk, ugyanakkor terjedésének a legfőbb gátja, hogy szinte senki sem akar Windows-“élményt” a telefonján, szegényes app-kínálattal, csak azért, hogy néhanapján PC-ként élvezhesse mobilját.

Ezt a problémát igyekszenek most áthidalni, ugyanis a belső forrásból kiszivárgott prezentáció alapján a Samsungnál is valami hasonlóra készülnek, igaz az egyelőre nem látszik, hogy itt is egy közbeiktatott készülékkel vagy csak egy sima kábellel oldják meg az összeköttetést a monitorral, és ez esetben hogyan csatlakoztatják az egeret illetve a billentyűzetet (ha az mondjuk nem vezeték nélküli).

Ha a pletyka igaznak bizonyul, akkor bizony nem csak azt jelenti, hogy a Samsung igen erős ütőkártyát ad a Galaxy S8 kezébe, hanem azt is, hogy az amúgy is gyengélkedő Windows Phone még egy gyomrost kap a koreaiaktól.