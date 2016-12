Az biztos, hogy lesz pár érdekesség a OnePlus új csúcsmodelljnél

Nem is olyan régen mutatkozott be a OnePlus 3 felújított verziója, a 3T. Ettől függetlenül azért nem pihennek a kínai gyártónál, sőt már javában folyik az új zászlóshajó fejlesztése. A várhatóan Snapdragon 835-ös lapkakészlettel érkező készülékbe 64 GB memória, 6 vagy 8 GB RAM és egy 4000 mAh-es akkumulátor kerülhet.

A 16 megapixeles kamerával piacra kerülő modell előlapját egy 5,5 colos QHD felbontású AMOLED kijelző foglalja majd el. Az impozáns hardver mellett egy másik újdonság is lehet, hiszen a kínai tradícióknak megfelelően elképzelhető, hogy elhagyják a 4-es számot, így egyből a OnePlus 5-öt mutatják majd be. Ez annyiból nem lenne újdonság, hogy a OnePlus márkát birtokló BBK-é a Vivo is, márpedig az a vállalat is elhagyta a 4-es számot, így V3 után egyből V5 jött.